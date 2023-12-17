Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Fafage Banua Hantam Giga FC 9-2!

MALANG - Kemenangan besar berhasil diraih Fafage Banua saat berjumpa Giga FC di laga lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024, pada Minggu (17/12/2023) siang WIB. Bermain di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, tim Fafage Banua tepatnya pesta gol dengan kemenangan 9-2!

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan ketata ditampilkan Giga FV dan Fafage Banua pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim langsung saling serang agar dapat mencetak gol cepat.

Intensitas laga pun berjalan cukup tinggi dalam laga itu. Hal itu membuat permainan. Giga FC melawan Fafage Banua berjalan cukup menarik.

Pada babak pertama Fafage Banue mampu unggul 3-0 atas tim asal Kota Lampung itu. Ketiga gol itu diciptakan oleh Diego Rodrigo, Ali Abedin, Adriansyah agustinus

Babak Kedua

Fafage Banue tampil cukup agresif pada babak kedua. Sebab, tim itu langsung menggempur pertahanan tim lawan.