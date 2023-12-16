Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Halus FC Tahan Mongcongbulo Muda FC 3-3

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Halus FC tahan imbang Mongcongbulo Muda FC dengan skor 3-3.

Laga pekan ke-5 Liga Futsal Profesional 2023-2024 itu berlangsung di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (16/12/2023) malam WIB. Sejatinya, Mongcongbulo Muda FC sempat unggul 3-0, tetapi sang lawan mampu menyamakan kedudukan menjadi 3-3 di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Moncongbulo langsung mengambil inisiaitf menyerang di awal pertandingan. Tak sampai lima menit laga berjalan, mereka mampu membuka papan skor lewat gol Hamdani Atto.

Pada menit sembilan, Moncongbulo berhasil menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Sebuah skema serangan balik cepat berhasil diselesaikan dengan baik oleh Syahrial Tri.

Terus menekan, tak lama berselang tim asal Sulawesi Tengah itu sukses menambah keunggulan menjadi 3-0. Kali ini, giliran gol bunuh diri Zidan yang memberikan tambahan gol untuk mereka.

Tertinggal tiga gol, Halus FC mulai memainkan skema power play. Hasilnya, mereka nyaris menjebol gawang lawan lewat tendangan keras Zidan pada menit 14, tetapi bola yang mengarah tepat ke gawang bisa ditepis kiper lawan.

Namun, pada akhirnya serangan Halus FC membuahkan gol pada menit 19 via Ahmad Fadillah. Alhasil, babak pertama ditutup dengan skor 3-1 untuk keunggulan Moncongbulo.