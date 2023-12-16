Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Menggila, Black Steel Bantai Giga FC 7-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |19:04 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Menggila, Black Steel Bantai Giga FC 7-1
Laga Giga FC vs Blacksteel FC. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Black Steel FC sukses tampil menggila kala melawan Giga FC sehingga berpesta gol.

Laga Black Steel FC melawan Giga FC digelar GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Sabtu (16/12/2023) sore WIB. Black Steel menang telak 7-1.

Giga FC vs Blacksteel FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel langsung tancap gas sejak menit awal. Evan Soumilena mendapat dua peluang beruntun, namun belum berbuah gol. Giga FC praktis dibuat bermain bertahan dengan hanya mengandalkan serangan balik.

Black Steel nyaris membuka keran golnya setelah tendangan Najib membentur tiang gawang. Kemudian, tak lama, peluang kembali didapat lewat Rafael Da Rosa yang masih bisa ditepis kiper Giga FC, Wildan.

Sampai akhirnya, Black Steel berhasil membuka keran golnya lewat Francisco Matheus usai memanfaatkan umpan dari Rafel Da Rosa. Tak lama berselang, mereka mampu menggandakan kedudukan menjadi 2-0 lewat gol Pieter Marchelino.

Tertinggal 0-2 membuat Giga FC semakin kesulitan. Pasalnya, Black Steel semakin agresif melancarkan serangan demi serangan di sisa waktu yang ada. Tapi pada akhirnya, belum ada tambahan gol yang tercipta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097722/hasil-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-unggul-fc-cukur-moncongbulo-fc-7-1-RMpsNnNfsy.jpg
Hasil Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Unggul FC Cukur Moncongbulo FC 7-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097687/pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-pangsuma-fc-vs-blacksteel-papua-berakhir-3-3-ini-respons-kedua-tim-dvTUpx9dvN.jpeg
Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Pangsuma FC vs Blacksteel Papua Berakhir 3-3, Ini Respons Kedua Tim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/51/3097670/sayan-karmadi-puas-fafage-banua-sikat-kuda-laut-nusantara-1-0-di-pro-futsal-league-indonesia-2024-2025-8VriwzsMkm.jpeg
Sayan Karmadi Puas Fafage Banua Sikat Kuda Laut Nusantara 1-0 di Pro Futsal League Indonesia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/51/3097530/hasil-liga-futsal-profesional-2024-2025-moncongbulo-fc-gilas-cosmo-jne-fc-4-0-RnDtQAhZgN.jpg
Hasil Liga Futsal Profesional 2024-2025: Moncongbulo FC Gilas Cosmo JNE FC 4-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/50/1660865/terence-crawford-bongkar-fakta-mengejutkan-lawan-terberatnya-bukan-canelo-alvarez-nrd.webp
Terence Crawford Bongkar Fakta Mengejutkan: Lawan Terberatnya Bukan Canelo Alvarez
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/timnas_futsal_indonesia_u_19_vs_malaysia.jpg
Live Streaming Indonesia vs Thailand: Final Piala AFF Futsal U-19 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement