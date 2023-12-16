Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Menggila, Black Steel Bantai Giga FC 7-1

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Black Steel FC sukses tampil menggila kala melawan Giga FC sehingga berpesta gol.

Laga Black Steel FC melawan Giga FC digelar GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Sabtu (16/12/2023) sore WIB. Black Steel menang telak 7-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Black Steel langsung tancap gas sejak menit awal. Evan Soumilena mendapat dua peluang beruntun, namun belum berbuah gol. Giga FC praktis dibuat bermain bertahan dengan hanya mengandalkan serangan balik.

Black Steel nyaris membuka keran golnya setelah tendangan Najib membentur tiang gawang. Kemudian, tak lama, peluang kembali didapat lewat Rafael Da Rosa yang masih bisa ditepis kiper Giga FC, Wildan.

Sampai akhirnya, Black Steel berhasil membuka keran golnya lewat Francisco Matheus usai memanfaatkan umpan dari Rafel Da Rosa. Tak lama berselang, mereka mampu menggandakan kedudukan menjadi 2-0 lewat gol Pieter Marchelino.

Tertinggal 0-2 membuat Giga FC semakin kesulitan. Pasalnya, Black Steel semakin agresif melancarkan serangan demi serangan di sisa waktu yang ada. Tapi pada akhirnya, belum ada tambahan gol yang tercipta.