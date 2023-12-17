Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil AC Milan vs Monza di Liga Italia 2023-2024: Rossoneri Menang Telak 3-0

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |20:39 WIB
Hasil AC Milan vs Monza di Liga Italia 2023-2024: Rossoneri Menang Telak 3-0
AC Milan menang 3-0 atas Monza di Liga Italia 2024-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

MILAN – AC Milan mendulang tiga poin atas AC Monza pada lanjutan Liga Italia 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di San Siro, Milan, Minggu (17/12/2023).

Rossoneri menang telak dengan skor akhir 3-0. Tiga gol Milan dicetak Tijjani Reijnders, Jan-Carlo Simic (41’) dan Noah Okafor (76’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AC Milan langsung tampil agresif di menit awal. Baru berjalan tiga menit, Tijjani Reijnders sudah mampu langsung membawa Rossoneri -julukan Milan- unggul.

Memasuki menit kedelapan, Milan kembali mengancam lewat tembakan Theo Hernandez. Namun kali ini mampu digagalkan kiper Monza, Michele Di Gregorio.

Memasuki menit 20, Milan terus menggempur pertahanan Monza. Ruben Loftus-Cheek tak mau kalah melakukan upaya mencetak gol, namun lagi-lagi dinetralisir Michele Di Gregorio.

Delapan menit berselang, giliran Rafael Leao yang menggedor pertahanan Monza. Michele Di Gregorio pun jatuh bangun menyelamatkan gawangnya.

Empat menit jelang babak pertama usai, sang supersub yang menggantikan Tommaso Pobega karena cedera, Jan-Carlo Simic langsung unjuk gigi. Bek tengah berusia 18 tahun itu melepaskan tembakan yang tak mampu dihalau Michele Di Gregorio.

