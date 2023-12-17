Hasil Athletic Bilbao vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024: Los Rojiblancos Tumbang 0-2!

BILBAO - Hasil Athletic Bilbao vs Atletico Madrid di Liga Spanyol 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Nuevo San Mames, Bilbao, Minggu (17/12/2023) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Los Leones.

Kedua gol Athletic dihasilkan Gorka Guruzeta (51') dan Nico Williams (64'). Hasil ini membawa tim tuan rumah merangsek ke lima besar klasemen Liga Spanyol 2023-2024. Sementara itu, Atletico tertahan di posisi tiga.

Jalannya Pertandingan

Athletic langsung melancarkan serangan-serangan berbahaya sejak menit awal. Baru empat menit, tembakan Guruzeta sudah mengancam meski bisa diselamatkan Jan Oblak. Selang empat menit, gantian kiper asal Slovakia itu menangkap bola tendangan Ander Herrera.

Gelombang serangan terus dilancarkan Athletic ke gawang Atletico. Namun, tim tamu juga sempat mendapat peluang dari Antoine Griezmann di menit ke-32. Sayangnya, sepakan pemain asal Prancis itu bisa diamankan Unai Simon.

Tuan rumah mendapat peluang emas untuk unggul di menit ke-34. Pelanggaran Caglar Soyuncu terhadap Williams berbuah penalti. Akan tetapi, eksekusi Oihan Sancet di menit ke-35 malah melambung. Mereka masih mendapat banyak peluang di sisa babak pertam, tetapi skor 0-0 saat turun minum.

Usai rehat, Athletic kembali melancarkan kombinasi serangan ke wilayah Los Rojiblancos. Kerja keras mereka akhirnya berbuah di menit ke-50. Berawal dari situasi sepak pojok, Herrera melepas operan ke Guruzeta yang dengan mudah menaklukkan Oblak di mulut gawang.