HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: Crvena Zvezda vs Manchester City 2-3, Atletico Madrid vs Lazio 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |05:39 WIB
Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: Crvena Zvezda vs Manchester City 2-3, Atletico Madrid vs Lazio 2-0
Man City menang 3-2 atas Crvena Zvezda di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Liga Champions 2023-2024 semalam, Kamis (14/12/2023), menarik untuk diketahuil. Sebab banyak laga penentuan dan menarik yang digelar dini hari tadi, seperti halnya Crvena Zvezda vs Manchester City hingga Atletico Madrid vs Lazio.

Sebanyak delapan pertandingan digelar serentak dini hari tadi. Hal itu dilakukan karena delapan pertandingan tersebut merupakan laga terakhir dari fase grup Liga Champions 2023-2024.

Tak heran setiap tim pun bermain maksimal di matchday keenam tersebut. Ada yang berjuang demi peringkat pertama, ada yang berusaha agar lolos ke 16 besar, dan ada juga yang mengincar posisi ketiga demi lanjut ke playoff Liga Eropa 2023-2024.

Seperti halnya laga Crvena Zvezda vs Man City sejatinya tak berpengaruh apa-apa untuk The Citizens yang sudah lolos ke 16 besar dan mengunci posisi pertama. Namun, laga di Grup G tersebut teramat penting untuk Crvena Zvezda agar bisa menghindari menjadi juru kunci dan finis peringkat ketiga.

Crvena Zvezda vs Man City

Sayangnya, Man City tampil baik meski menurunkan banyak pemain lapis kedua. Sehingga Crvena Zvezda justru menelan kekalahan di kandang sendiri, yakni di Stadion Rajko Mitic.

Gara-gara kekalahan itu, Crvena Zvezda harus rela finis di posisi keempat dan mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi Eropa lebih cepat.

