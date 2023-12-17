Jelang Liverpool vs Manchester United, Alisson Becker: Atmosfer Anfield Bakal Bantu Kami Menang!

LIVERPOOL - Kiper Liverpool, Alisson Becker percaya diri timnya bisa mengalahkan Manchester United saat kedua tim berjumpa di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (17/12/2023) pukul 23.30 WIB. Pasalnya Alisson menilai atmosfer Stadion Anfield akan membantu Liverpool untuk bisa tampil maksimal.

Allisom Backer mengatakan kemenangan di laga kandang adalah hal yang wajib diraih. Karena itu, timnya akan memperjuangkan hal tersebut meskipun tidak akan mudah.

"Kami para pemain akan berusaha melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan itu. Itu memberikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang-orang," kata Alisson Backer dilansir dari laman Liverpool, Minggu (17/12/2023).

Pemain berposisi kiper itu mengatakan sangat antusias menatap laga The Reds -julukan Liverpool melawan Manchester United. Sebab, dua kedua tim pastinya akan berusaha saling mengalahkan demi tiga poin.

"Banyak emosi. Ini sangat spesial bagi kami, bagi para pemain, dan juga bagi para suporter," sambung Alisson.