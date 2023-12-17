Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jelang Liverpool vs Manchester United, Alisson Becker: Atmosfer Anfield Bakal Bantu Kami Menang!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |11:47 WIB
Jelang Liverpool vs Manchester United, Alisson Becker: Atmosfer Anfield Bakal Bantu Kami Menang!
Pemain Liverpool, Alisson Becker. (Foto: Laman resmi Liverpool)
A
A
A

LIVERPOOL - Kiper Liverpool, Alisson Becker percaya diri timnya bisa mengalahkan Manchester United saat kedua tim berjumpa di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (17/12/2023) pukul 23.30 WIB. Pasalnya Alisson menilai atmosfer Stadion Anfield akan membantu Liverpool untuk bisa tampil maksimal.

Allisom Backer mengatakan kemenangan di laga kandang adalah hal yang wajib diraih. Karena itu, timnya akan memperjuangkan hal tersebut meskipun tidak akan mudah.

"Kami para pemain akan berusaha melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertandingan itu. Itu memberikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi orang-orang," kata Alisson Backer dilansir dari laman Liverpool, Minggu (17/12/2023).

Pemain berposisi kiper itu mengatakan sangat antusias menatap laga The Reds -julukan Liverpool melawan Manchester United. Sebab, dua kedua tim pastinya akan berusaha saling mengalahkan demi tiga poin.

Liverpool

"Banyak emosi. Ini sangat spesial bagi kami, bagi para pemain, dan juga bagi para suporter," sambung Alisson.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661097/25-pemain-masuk-long-list-garuda-calling-langkah-awal-menuju-afc-futsal-asian-cup-2026-cmt.webp
25 Pemain Masuk Long List Garuda Calling, Langkah Awal Menuju AFC Futsal Asian Cup 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/12/25/Yamaha_Alex_Rins.jpg
Alex Rins Blak-blakan, Aprilia Disebut Sudah Setara Ducati di MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement