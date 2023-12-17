Ini Kunci Sukses Crystal Palace saat Tahan Manchester City 2-2

MANCHESTER – Crystal Palace secara mengagumkan sukses menahan Manchester City 2-2 di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024, pada Sabtu 16 Desember 2023 malam WIB. Menurut pemaparan sang pelatih, Roy Hodgson, Palace bermain sangat sabar untuk bisa memecah pertahanan The Citizens –julukan Man City.

Ya, Crystal Palace sukses membawa pulang satu poin dari markas Manchester City, Etihad Stadium, Manchester, Inggris. Sempat tertinggal dua gol, The Eagles -julukan Crystal Palace- bermain agresif hingga menyamakan kedudukan.

Dua gol untuk Crystal Palace dicatatkan oleh Jean Philippe Mateta (76’) dan Michael Olise (90+5’). Sementara, The Citizens yang sempat unggul mencetak gol via Jack Grealish (24’) dan Rico Lewis (54’).

Selepas pertandingan, Hodgson menyanjung performa The Eagles yang pantang menyerah. Meski sudah tertinggal dua gol, Hodgson senang timnya bisa menyamakan kedudukan lewat dengan strategi bermain sabar.

“Saya pikir Jean-Philippe Mateta tampil luar biasa sepanjang pertandingan dengan larinya dan menahan bola tapi tentu saja, saat Anda bermain melawan Manchester City di performa mereka saat ini dan dengan kualitas pemain yang mereka miliki, Anda harus menerimanya bahwa kesabaran akan menjadi kuncinya,” kata Hodgson dilansir dari BBC Internasional, Minggu (17/12/2023).