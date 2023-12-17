Manchester City Gagal Menang, Josep Guardiola Akui Timnya Layak Ditahan Crystal Palace 2-2

MANCHESTER - Pelatih Manchester City, Josep Guardiola kecewa timnya gagal memetik kemenangan saat menyambut Crystal Palace di pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024. Namun, ia menilai hasil imbang itu sangat layak diraih Man City jika melihat permainan timnya di laga tersebut.

Ya, Manchester City ditahan Crystal Palace di Etihad Stadium, Manchester, Inggris pada Sabtu 1 Desember 2023 malam WIB. The Citizen -julukan Man City- unggul lebih dulu lewat Jack Grealish (24') dan Rico Lewis (54').

Namun, Crystal Palace berhasil menyamakan kedudukan via Jean Phillipe Mateta (76'), dan Michael Olise (90+5'). Ini merupakan hasil imbang keempat bagi Manchester City.

Guardiola mengatakan hasil imbang ini merupakan hal yang pantas bagi timnya. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan timnya memang tidak pantas untuk memenangkan tiga poin.

"Ini bukan nasib buruk. Itu pantas. Kami memberikan dua poin,” kata Guardiola dilansir dari laman resmi Manchester City, Minggu (17/12/2023).