Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester City vs Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024: Ditahan 2-2, Kemenangan The Citizens Musnah di Ujung Laga!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |00:09 WIB
Hasil Manchester City vs Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024: Ditahan 2-2, Kemenangan <i>The Citizens</i> Musnah di Ujung Laga!
Manchester City ditahan Crystal Palace 2-2 pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER - Hasil Manchester City vs Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (16/12/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 2-2.

Dua gol bagi Manchester City dihasilkan Jack Grealish (24') dan Rico Lewis (54'). Sementara itu, The Eagles membalas lewat Jean-Philippe Mateta (76') dan penalti Michael Olise (90+5').

Jack Grealish membuka keunggulan Manchester City 1-0 atas Crystal Palace (Foto: Reuters/Carl Recine)

Jalannya Pertandingan

Man City langsung tancap gas menyerang begitu pertandingan dimulai. Saat laga menginjak menit kelima, mereka mengancam lewat tandukan Julian Alvarez yang menyambar umpan manis Kyle Walker, tetapi bola masih bisa ditepis oleh Dean Henderson.

Pada menit sembilan, sebuah bola liar di kotak penalti dihajar oleh Ruben Dias namun melambung ke atas mistar gawang. Dua menit berselang, tendangan first time Rodri juga masih belum tepat sasaran.

Terus menyerang, Man City akhirnya berhasil menjebol gawang Crystal Palace pada menit 24 lewat gol Jack Grealish. Sebuah umpan terobosan apik dari Phil Foden berhasil diselesaikannya dengan tendangan mendatar yang mengarah ke pojok bawah gawang.

Lima menit berselang, tim tuan rumah nyaris menggandakan keunggulan lewat tandukan Josko Gvardiol, tetapi Henderson masih bisa menghalaunya. Di sisi lain, The Eagles -julukan Palace- benar-benar kesulitan untuk memberikan perlawanan karena terkurung oleh permainan apik Pasukan Manchester Biru.

Man City pun terus menekan di menit-menit akhir babak pertama dan mendapatkan beberapa peluang, tetapi belum membuahkan gol tambahan. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan mereka tetap bertahan hingga turun minum.

Tim asuhan Pep Guardiola itu tak menurunkan serangan di awal babak kedua. Mereka pun sukses menggandakan keunggulan lewat tendangan bebas Julian Alvarez pada menit 52. Sayangnya, gol tersebut dianulir karena Rodri sempat mencoba untuk menjangkaunya, padahal dia berada dalam posisi offside.

Akan tetapi, Man City akhirnya benar-benar bisa memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit 54 via gol Rico Lewis. Bek muda asal Inggris itu mencetak gol dengan tendangan volinya yang memanfaatkan bola liar hasil umpan Grealish.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661087/timnas-futsal-indonesia-juara-piala-aff-u16-2025-usai-bungkam-thailand-43-cgy.webp
Timnas Futsal Indonesia Juara Piala AFF U-16 2025 usai Bungkam Thailand 4-3
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/kapten_liverpool_virgil_van_dijk.jpg
Virgil van Dijk Bongkar Masalah Serius di Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement