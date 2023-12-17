Hasil Manchester City vs Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024: Ditahan 2-2, Kemenangan The Citizens Musnah di Ujung Laga!

MANCHESTER - Hasil Manchester City vs Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Etihad, Manchester, Sabtu (16/12/2023) malam WIB itu berakhir dengan skor 2-2.

Dua gol bagi Manchester City dihasilkan Jack Grealish (24') dan Rico Lewis (54'). Sementara itu, The Eagles membalas lewat Jean-Philippe Mateta (76') dan penalti Michael Olise (90+5').

Jalannya Pertandingan

Man City langsung tancap gas menyerang begitu pertandingan dimulai. Saat laga menginjak menit kelima, mereka mengancam lewat tandukan Julian Alvarez yang menyambar umpan manis Kyle Walker, tetapi bola masih bisa ditepis oleh Dean Henderson.

Pada menit sembilan, sebuah bola liar di kotak penalti dihajar oleh Ruben Dias namun melambung ke atas mistar gawang. Dua menit berselang, tendangan first time Rodri juga masih belum tepat sasaran.

Terus menyerang, Man City akhirnya berhasil menjebol gawang Crystal Palace pada menit 24 lewat gol Jack Grealish. Sebuah umpan terobosan apik dari Phil Foden berhasil diselesaikannya dengan tendangan mendatar yang mengarah ke pojok bawah gawang.

Lima menit berselang, tim tuan rumah nyaris menggandakan keunggulan lewat tandukan Josko Gvardiol, tetapi Henderson masih bisa menghalaunya. Di sisi lain, The Eagles -julukan Palace- benar-benar kesulitan untuk memberikan perlawanan karena terkurung oleh permainan apik Pasukan Manchester Biru.

Man City pun terus menekan di menit-menit akhir babak pertama dan mendapatkan beberapa peluang, tetapi belum membuahkan gol tambahan. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan mereka tetap bertahan hingga turun minum.

Tim asuhan Pep Guardiola itu tak menurunkan serangan di awal babak kedua. Mereka pun sukses menggandakan keunggulan lewat tendangan bebas Julian Alvarez pada menit 52. Sayangnya, gol tersebut dianulir karena Rodri sempat mencoba untuk menjangkaunya, padahal dia berada dalam posisi offside.

Akan tetapi, Man City akhirnya benar-benar bisa memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit 54 via gol Rico Lewis. Bek muda asal Inggris itu mencetak gol dengan tendangan volinya yang memanfaatkan bola liar hasil umpan Grealish.