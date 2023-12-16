Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: BTS Bungkam Pendekar United 3-2

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |13:32 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: BTS Bungkam Pendekar United 3-2
Bintang Timur Surabaya menang 3-2 atas Pendekar United di Liga Futsal Profesional 2023-2024 (Foto: Instagram/Bintang Timur Surabaya)
MALANG- Bintang Timur Surabaya (BTS) meraih hasil positif di lanjutan laga Liga Futsal Profesional (PFL) 2023-2024. Mereka sukses menghajar Pendekar United dengan skor 3-2.

Adapun pertemuan itu berlangsung di Gedung Olah Raga (GOR) Ken Arok Kota Malang. BTS bermain ketat dengan Pendekar United.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga kedua tim berjalan sengit sejak awal pertandingan dimulai. Keduanya saling jual beli serangan secara ketat.

BTS cukup tampil menekan di babak pertama. Namun kedua tim belum kunjung menemukan solusi gol antar keduanya.

BTS dan Pendekar United sama kuat hingga pertengahan babak pertama berjalan. Sejumlah peluang diciptakan oleh BTS.

Namun pertahanan Pendekar United masih cukup solid. Permainan pun berjalan alot tanpa gol. Babak pertama berakhir imbang kacamata.

