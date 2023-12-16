Terancam Dipecat, Erik ten Hag Klaim Para Pemain Manchester United Masih Mendukungnya

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik ten Hag meyakini para pemain masih mendukungnya untuk menjadi juru taktik. Ten Hag saat ini sedang terancam dipecat karena hasil minor dalam beberapa laga terakhir.

Nasib Erik ten Hag dikabarkan sedang berada di ujung tanduk setelah Manchester United resmi tersingkir dari Liga Champions 2023-2024. Pelatih asal Belanda itu dikabarkan akan segera dipecat jika tidak bisa berbenah dalam beberapa laga mendatang.

Selain itu, Ten Hag juga dikabarkan sudah kehilangan dukungan dari para pemainnya. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu memang sempat berselisih dengan beberapa pemain, salah satunya Jadon Sancho.

Meski demikian, Ten Hag mengklaim para pemain masih berada di sisinya untuk memberikan dukungan. Meski demikian, Ten Hag mengatakan tidak masalah jika para pemain tidak mendukungnya karena dia hanya fokus untuk memperbaiki tim.

''Saya merasakannya (dukungan pemain), ya. Dan mereka mengatakan kepada saya bahwa (mereka ada di belakang saya),” kata Ten Hag dilansir dari laman resmi Manchester United, Jumat (15/12/2023).

“Tapi sebenarnya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi saya fokus pada proses dan membuat tim ini bermain lebih baik. (Saya) fokus untuk membuat individu menjadi lebih baik. Itulah kekhawatiran saya dan itulah yang saya lakukan, fokus pada hal yang benar: tim,” tambahnya.