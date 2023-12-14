CEO Inter Milan Pastikan Lautaro Martinez Bakal Tanda Tangani Kontrak Baru Sebelum Tahun Baru

CEO Inter Milan, Giuseppe Marotta, pastikan Lautaro Martinez bakal tanda tangani kontrak baru sebelum tahun baru. Beppe – sapaan akrab Marotta – menuturkan bahwa sang penyerang asal Argentina bakal memperbarui kontraknya pekan depan.

Masa bakti Lautaro sejatinya masih lama. Dia terikat kontrak dengan Nerazzurri – julukan Inter – hingga 2026.

Namun Inter Milan sangat puas dengan ketajaman Lautaro. Mereka tak ingin pemain berusia 26 tahun itu membelot ke klub lain, terlebih ke klub rival.

Pemain berjuluk El-Toro itu masih memuncaki daftar top skor sementara Liga Italia 2023-2024 dengan perolehan 14 gol dari 15 laga. Oleh sebab itu, Inter ingin mengikat Lautaro hingga musim panas 2028.

Beppe Marotta mengonfirmasi bahwa Lautaro sudah mengiyakan ingin memperpanjang kontrak sesegera mungkin. Hal itu pun membuat manajemen klub girang bukan main.

“Sungguh luar biasa mendengar kapten kami Lautaro Martinez mengatakan bahwa dia akan menandatangani kontrak baru secepatnya,” kata Marotta dikutip Twitter jurnalis pakar transfer, Fabrizio Romano, Rabu (13/12/2023).

Marotta kemudian memberi perkembangan terkini perihal kapan Lautaro meneken kontrak anyar. Dia membocorkan bahwa Lautaro akan menandatangani kontrak baru sebelum tahun baru 2023.