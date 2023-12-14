Hasil Borussia Dortmund vs PSG di Liga Champions 2023-2024: Imbang 1-1, Les Parisiens Tetap Lolos ke 16 Besar

HASIL Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Signal Iduna Park, Kamis (14/12/2023) dini hari WIB berakhir dengan skor 1-1.

Karim Adeyemi sempat membawa Die Borussen -- julukan Dortmund -- unggul pada menit ke-51. Namun, Warren Zaire Emery sukses menyamakan skor pada menit ke-56.

PSG mengakhiri grup dengan catatan delapan poin, sama seperti AC Milan yang mengalahkan Newcastle United 2-1 di saat bersamaan. Namun, Les Parisiens -- julukan PSG -- berhak finis kedua dan lolos karena unggul selisih gol.

Jalannya Pertandingan

Borussia Dortmund sudah mengamankan tiket lolos dan hanya memerlukan hasil imbang untuk memastikan diri sebagai juara grup. Mereka bermain beringas sejak awal dengan mengancam lebih dulu pada menit kedua namun Achraf Hakimi mampu meredam ancaman itu untuk PSG.

PSG hampir membuka skor pada menit ke-17 ketika Kylian Mbappe menerima bola dari Lucas Hernandez dengan dadanya. Dia sukses melewati kiper Gregor Kobel dan tinggal melepaskan tembakan ke gawang kosong. Namun, Niklas Sule melakukan penyelamatan gemilang untuk menghentikan bola melewati garis gawang.

Tiga menit kemudian, PSG kembali mengancam. Kali ini melalui Bradley Barcola, yang tembakannya masih mengenai tiang gawang.

Pada menit ke-40, umpan tendangan bebas Julian Brandt yang ditanduk Niclas Fullkrug mampu diredam oleh Gianluigi Donnarumma. Skor 0-0 pun bertahan hingga jeda.

PSG langsung terpuruk di awal babak kedua. Borussia Dortmund sukses mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-51, setelah Karim Adeyemi menyelesaikan peluang dari Niclas Fullkrug.