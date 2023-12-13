Jelang Laga Borussia Dortmund vs PSG, Edin Terzic Siap Paksa Les Parisiens Bikin Kesalahan

JELANG laga Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain (PSG), Edin Terzic siap paksa Les Parisiens lakukan kesalahan. Pelatih Borussia Dortmund, Edin Terzic, diliputi kepercayaan diri tinggi menjelang laga.

Borussia Dortmund bakal menjamu Les Parisiens – julukan PSG – dalam laga terakhir fase grup Liga Champions 2023-2024. Pertandingan ini akan dimainkan di Signal Iduna Park pada Kamis (14/12/2023) dini hari WIB.

Die Borussen – julukan Borussia Dortmund – saat ini sedang membutuhkan tiga poin untuk memantapkan diri sebagai pemuncak klasemen akhir Grup F. Sementara, PSG membutuhkan kemenangan untuk mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar.

Sebab jika kalah, PSG bisa saja gagal lolos andai pertandingan AC Milan versus Newcastle United menghasilkan pemenang. Situasi rumit bagi Les Parisiens -julukan PSG- menjadi keuntungan bagi Borussia Dortmund.

Melihat situasi PSG, Terzic tidak akan menaruh rasa kasihan dalam pertandingan mendatang. Pelatih berpaspor Jerman itu menegaskan siap membuat Les Parisiens melakukan kesalahan dan menelan kekalahan.

"Ini merupakan grup yang menarik, dan akan berlangsung hingga akhir. Pertandingan besok adalah tentang menemukan perpaduan yang tepat dan saling mendukung,” kata Terzic mengawali, dinukil dari laman resmi UEFA, Rabu (13/12/2023).