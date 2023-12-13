Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Laga Borussia Dortmund vs PSG, Edin Terzic Siap Paksa Les Parisiens Bikin Kesalahan

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |22:16 WIB
Jelang Laga Borussia Dortmund vs PSG, Edin Terzic Siap Paksa Les Parisiens Bikin Kesalahan
Pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic ingin paksa PSG lakukan kesalahan (Foto: REUTERS)
A
A
A

JELANG laga Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain (PSG), Edin Terzic siap paksa Les Parisiens lakukan kesalahan. Pelatih Borussia Dortmund, Edin Terzic, diliputi kepercayaan diri tinggi menjelang laga.

Borussia Dortmund bakal menjamu Les Parisiens – julukan PSG – dalam laga terakhir fase grup Liga Champions 2023-2024. Pertandingan ini akan dimainkan di Signal Iduna Park pada Kamis (14/12/2023) dini hari WIB.

Borussia Dortmund

Die Borussen – julukan Borussia Dortmund – saat ini sedang membutuhkan tiga poin untuk memantapkan diri sebagai pemuncak klasemen akhir Grup F. Sementara, PSG membutuhkan kemenangan untuk mendapatkan tiket lolos ke babak 16 besar.

Sebab jika kalah, PSG bisa saja gagal lolos andai pertandingan AC Milan versus Newcastle United menghasilkan pemenang. Situasi rumit bagi Les Parisiens -julukan PSG- menjadi keuntungan bagi Borussia Dortmund.

Melihat situasi PSG, Terzic tidak akan menaruh rasa kasihan dalam pertandingan mendatang. Pelatih berpaspor Jerman itu menegaskan siap membuat Les Parisiens melakukan kesalahan dan menelan kekalahan.

"Ini merupakan grup yang menarik, dan akan berlangsung hingga akhir. Pertandingan besok adalah tentang menemukan perpaduan yang tepat dan saling mendukung,” kata Terzic mengawali, dinukil dari laman resmi UEFA, Rabu (13/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660183/bikin-gemas-intip-gaya-seragam-piyama-ronaldo-dan-aksi-jenaka-haaland-di-hari-natal-jod.webp
Bikin Gemas! Intip Gaya Seragam Piyama Ronaldo dan Aksi Jenaka Haaland di Hari Natal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_muda_atalanta_honest_ahanor.jpg
Real Madrid Diam-Diam Bidik Wonderkid 17 Tahun Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement