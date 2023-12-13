Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Newcastle United vs AC Milan di Liga Champions 2023-2024: Meski Absen, Sandro Tonali Tetap Mainkan Peran

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |20:53 WIB
Sandro Tonali kala membela Newcastle United. (Foto: Newcastle United)
Sandro Tonali kala membela Newcastle United. (Foto: Newcastle United)
NEWCASTLE – Gelandang Newcastle United, Sandro Tonali, dipastikan absen saat timnya melawan AC Milan dalam laga terakhir fase grup Liga Champions 2023-2024. Pasalnya, Sandro Tonali mendapat hukuman skors usai terlibat dalam skandal judi bola.

Meski demikian, pelatih Newcastle United, Eddie Howe, mengatakan Tonali akan tetap berperan dalam pertandingan itu. Howe mengaku siap menggali informasi soal kekuatan lawan dari Tonali.

Sandro Tonali

“Kami (Howe dan Tonali) akan melakukan pembicaraan, tapi saya memercayai mata saya sendiri dan apa yang saya lihat, seperti yang saya lakukan di setiap pertandingan. Tapi tentu saja, dia (Tonali) bisa memberi kami sedikit informasi,” kata Howe dikutip dari Football Italia, Rabu (13/12/2023).

Tonali tentu sedikit banyak tahu tentang informasi mengenai mantan klubnya. Diketahui, gelandang berusia 23 tahun itu sempat membela Rossoneri -julukan AC Milan- selama dua musim pada 2021-2022, dan 2022-2023.

Di sisi lain, Howe menegaskan timnya harus memenangkan pertandingan untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar. Pelatih berusia 46 tahun itu berharap, laga mendatang akan menjadi malam yang ajaib bagi The Magpies.

“Ini memiliki ciri-ciri sebagai malam yang istimewa. Yang bisa kami lakukan hanyalah berusaha memenangkan pertandingan,” ucap Howe.

“Kami akan memberikan segalanya untuk mencobanya. Jadikan ini malam Eropa yang ajaib. Mereka hanya bisa berbuat banyak, tapi kita harus melakukan yang terbaik untuk mereka,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
