Liga Champions 2023-2024: Barcelona Vs Royal Antwerp, Xavi Hernandez Tuntut Hal Ini ke Skuad Blaugrana

ANTWERPEN – Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menuntut anak asuhnya untuk bermain efektif pada laga kontra Royal Antwerp di matchday terakhir grup H Liga Champions 2023-2024. Tidak hanya itu, Xavi juga ingin lini pertahanan Blaugrana -julukan Barcelona- bermain solid.

Barcelona akan menjalani laga tandang ke markas Royal Antwerp di Stadion Bosuil, Antwerpen, Belgia, Kamis (14/12/2023) pukul 03.00 WIB. Blaugrana tidak memiliki beban menjalani laga itu, mengingat mereka saat ini sudah dipastikan lolos ke fase gugur dengan mengoleksi 12 poin.

Sementara untuk satu tim lainnya yang akan lolos, di antara FC Porto dan Shakhtar Donetsk yang memiliki poin sama yakni sembilan. Sedangkan untuk Royal Antwerp sudah dipastikan tidak lolos.

Maka dari itu Blaugrana lebih diunggulkan ketimbang tim tuan rumah. Akan tetapi, Xavi menatap laga tersebut dengan serius. Dia tidak ingin anak asuhnya bermain seperti pada laga terakhirnya ketika menelan kekalahan mencolok dari Girona dengan skor 2-4 dalam lanjutan Liga Spanyol 2023/2024.

Xavi menuntut anak asuhnya bermain efektif dengan mencetak gol di setiap peluang yang mereka dapat. Kemudian yang menjadi sorotan utamanya juga tak lain dan tak bukan, yakni pada lini pertahanan Barcelona.

“Kami harus lebih efektif. Kami menciptakan banyak peluang untuk memenangkan pertandingan sebelumnya (lawan Girona),” ujar Xavi, dilansir dari laman resmi Barcelona, Rabu (13/12/2023).