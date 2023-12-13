Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester United Tersingkir Usai Dikalahkan Bayern Munich, Thomas Tuchel Kasihan dengan Erik ten Hag

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |07:30 WIB
Manchester United Tersingkir Usai Dikalahkan Bayern Munich, Thomas Tuchel Kasihan dengan Erik ten Hag
Thomas Tuchel memeluk Erik ten Hag jelang laga Manchester United vs Bayern Munich di Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel, merasa kasihan dengan koleganya di Manchester United yaitu Erik ten Hag. Apalagi, Iblis Merah dipastikan tersingkir dari Liga Champions 2023-2024.

Laga Manchester United vs Bayern Munich di Stadion Old Trafford, Rabu (13/12/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-1. Gol tunggal tim tamu disarangkan Kingsley Coman pada menit ke-70.

Manchester United gagal lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Tersingkirnya Man United jelas membuat para fans kecewa. Apalagi kiprah mereka di Liga Champions musim ini tidak bagus.

Tuchel pun bersimpati kepada ten Hag karena gagal membawa Man United bersinar di Liga Champions 2023-2024. Menurutnya, kegagalan ini tak luput dari absennya para pemain kunci di kubu lawan.

“Saya hampir selalu bersimpati pada pelatih lain, namun kami mencoba segalanya untuk memenangkan pertandingan, ini adalah tujuan dari olahraga tingkat tinggi,” ujar Tuchel, dikutip dari BBC, Rabu (13/12/2023).

“Namun tentu saja saya bersimpati, dia (Ten Hag) memiliki banyak pemain kunci yang cedera untuk pertandingan yang menentukan. Mereka tidak memiliki kepribadian. dan mungkin pilihan banyak untuk mengubah permainan dari bangku cadangan,” sambung pria asal Jerman itu.

Halaman:
1 2
      
