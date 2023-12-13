Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester United Ditekuk Bayern Munich 0-1, Erik ten Hag: Kami Tidak Pantas Kalah

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |06:39 WIB
Manchester United Ditekuk Bayern Munich 0-1, Erik ten Hag: Kami Tidak Pantas Kalah
Erik ten Hag merasa Manchester United tak pantas kalah dari Bayern Munich (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, merasa Iblis Merah tidak pantas kalah pada laga pamungkas Grup A Liga Champions 2023-2024 melawan Bayern Munich. Akan tetapi, dia mengakui timnya juga tidak cukup bagus untuk menang.

Laga Manchester United vs Bayern Munich di Stadion Old Trafford, Rabu (13/12/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-1. Gol tunggal tim tamu disarangkan Kingsley Coman pada menit ke-70.

Kingsley Coman mencetak gol tunggal kemenangan Bayern Munich atas Manchester United (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Usai pertandingan, ten Hag merasa timnya tidak pantas menelan kekalahan. Dia melihat Man United tampil baik, namun memang kerap melakukan kesalahan individu yang mampu dimanfaatkan Bayern.

“Kami tidak kalah hari ini, itu jelas. Kami tampil bagus tapi kami juga melakukan kesalahan. Kesalahan individu. Pada akhirnya itu tidak cukup baik,” kata ten Hag, dilansir dari BBC, Rabu (13/12/2023).

“Penampilan hari ini sangat bagus, kami tidak pantas kalah, tapi kami kalah,” sambung pria asal Belanda itu.

Ten Hag menilai anak asuhnya telah menjalankan instruksinya. Hanya saja, mereka kurang klinis dalam urusan mencetak gol. Sebaliknya, Bayern sangat baik dalam memanfaatkan peluang.

Halaman:
1 2
      
