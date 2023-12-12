Mantan Exco PSSI Ungkap Ada Ribuan Pemain Keturunan Indonesia di Belanda yang Bisa Dinaturalisasi

MANTAN anggota komisi eksekutif (Exco) PSSI, Hasani Abdulgani membocorkan ada ratusan hingga ribuan pemain keturunan Indonesia di Belanda yang berpotensi di naturalisasi. Tentu informasi itu amat menarik mengingat saat ini PSSI memang tengah gencar menaturalisasi pemain asal Eropa untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Seperti yang diketahui, dalam beberapa tahun terakhir PSSI cukup sering melakukan naturalisasi pemain yang bermain di Eropa. Sejatinya program naturalisasi sudah dilakukan PSSI sejak era 2010-an.

Akan tetapi, program naturalisasi itu semakin gencar dilakukan semenjak Timnas Indonesia dilatih Shin Tae-yong. PSSI pun fokus mengincar pemain berdarah Indonesia yang memiliki karier di Eropa.

Jordi Amat dan Sandy Walsh menjadi dua pemain keturunan yang menjadi awal program naturalisasi era Shin Tae-yong. Menariknya, keputusan Jordi dan Sandy pindah kewarganegaraan dan membela Timnas Indonesia ternyata mendapatkan perhatian dari para pemain keturunan Tanah Air di negeri Belanda dan Belgia.

Hasani yang ikut memegang peran dalam dinaturalisasinya Jordi dan Sandy pun mengetahui setidaknya ada ratusan hingga ribuan pemain keturunan Indonesia di Belanda yang bisa masuk program naturalisasi. Sehingga ia percaya PSSI tidak akan kekurangan pemain keturunan jika masih ingin menaturalisasi pemain.

“Dampak masuknya Jordi Amat dan Sandy Walsh, ternyata membawa berita yang luar biasa di media Belgia maupun Belanda. Itu memancing pemain keturunan lain yang ada di Belanda hingga melirik Indonesia,” ujar Hasani di akun youtube pribadinya, Hasani Corners, dikutip Selasa (12/12/2023).