Timnas Indonesia dan Jepang Sama-Sama Punya 3 Pemain Liga Inggris Jelang Piala Asia 2023

TIMNAS Indonesia dan Jepang sama-sama punya 3 pemain Liga Inggris jelang Piala Asia 2023. Jika di kubu Timnas Indonesia ada Elkan Baggott, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On, di kubu Jepang, ada Kaoru Mitoma, Takehiro Tomiyasu, dan Wataru Endo.

Namun untuk Nathan Tjoe-A-On, dia belum bisa memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Sebab, bek kiri 21 tahun keturunan Belanda-Indonesia itu masih menjalankan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Terlepas dari hal itu, Nathan Tjoe-A-On saat ini bermain untuk tim Divisi Championship 2023-2024 alias kasta kedua Liga Inggris, yakni Swansea City. Namun, pemain yang juga bisa menjadi bek tengah itu belum dimainkan sama sekali di Divisi Championship 2023-2024.

Sementara itu, Justin Hubner jadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21 yang berlaga di Premier League 2. Bek 20 tahun itu sudah resmi jadi WNI dan sempat masuk daftar pemain Wolves senior saat bersua Arsenal di Liga Inggris 2023-2024.

Adapun, Elkan Baggott membela tim Divisi Championship 2023-2024, Ipswich Town. Bek 21 tahun itu telah mencatatkan empat penampilan dan satu gol di ajang Piala Liga Inggris 2023-2024 alias Caracao Cup 2023-2024.