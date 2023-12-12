Kabar Baik untuk Timnas Indonesia, Irak dan Jepang Terancam Kehilangan Pemain Bintangnya Jelang Piala Asia 2023

Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)

KABAR baik untuk Timnas Indonesia, Irak dan Jepang terancam kehilangan pemain bintangnya jelang Piala Asia 2023. Kedua pemain yang dimaksud adalah winger kiri Timnas Irak, Ahmed Farhan, dan bek tangguh Timnas Jepang, Takehiro Tomiyasu.

Menurut anggota tim medis klub Al Shorta, Abdul Rahman Jaber, mengonfirmasi bahwa Ahmed Farhan mengalami cedera ligamen saat memperkuat Al Shorta melawan Amanat Baghdad pada 5 Desember 2023. Pemain 23 tahun itu disebut harus menjalani operasi.

“Cedera yang dialami pemain Farhan dalam pertandingan tim melawan Amanat Baghdad di babak kedua sebelum laga terakhir menunjukkan bahwa ia mengalami cedera parah di bagian belakang, ligamen cruciatum, mengharuskan dia menjalani intervensi bedah," ungkap Abdul Rahman Jaber, mengutip dari Winwin.com, Selasa (12/12/2023).

Cedera yang dialami winger kiri Timnas Irak itu membuatnya berpotensi absen di Piala Asia 2023. Nasib serupa juga dialami Timnas Jepang yang terancam kehilangan Takehiro Tomiyasu, bek jangkung yang kini membela Arsenal.

Sebab, Takehiro Tomiyasu dikabarkan mengalami cedera saat memperkuat Arsenal kontra Wolverhamton Wanderers pada pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024. Isunya, bek 25 tahun itu harus absen setidaknya dalam enam pekan ke depan.