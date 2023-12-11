Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Julukan Unik dan Menarik Cristiano Ronaldo yang Jarang Diketahui, Nomor 1 Ada Kaitannya dengan Bruno Fernandes

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:35 WIB
5 Julukan Unik dan Menarik Cristiano Ronaldo yang Jarang Diketahui, Nomor 1 Ada Kaitannya dengan Bruno Fernandes
5 Julukan Unik dan Menarik Cristiano Ronaldo yang Jarang Diketahui. (Foto: UEFA)
A
A
A

DERETAN 5 julukan unik dan menarik Cristiano Ronaldo yang jarang diketahui menarik untuk diulas. Pasalnya, julukan ini didapat sang megabintang berkat aksi-aksinya yang luar biasa di atas lapangan hijau.

Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik dunia dalam waktu kurun 2 dekade terakhir. Dirinya selalu menampilkan performa terbaik di setiap laga yang ia mainkan.

Tidak hanya itu, mega bintang asal Portugal itu juga senantiasa melakukan aksi-aksi luar biasa yang membuatnya menjadi sosok pembeda di tim yang ia bela. Dirinya juga kerap mencetak gol-gol penting yang menjadi penentu kemenangan tim.

Berkat semua aksi luar biasa yang ia lakukan, tidak sedikit orang yang memberikan CR7 sebuah julukan. Penasaran apa saja julukannya?

Berikut adalah 5 julukan unik dan menarik Cristiano Ronaldo yang jarang diketahui:

5. El comanDante

Cristiano Ronaldo

Julukan pertama yang dimiliki oleh Cristiano Ronaldo adalah El comanDante. Julukan ini memiliki arti yang sangat luar biasa, yakni pemimpin yang kuat, tepat seperti sosok CR7 yang sangat kuat dalam memimpin rekan-rekannya di lapangan.

Julukan El comanDante didapat Ronaldo dari Presiden FIFA sebelumnya, yakni Sepp Blatter. Saat itu, dirinya ditanya soal siapa yang yang lebih dipilih olehnya antara Messi atau Ronaldo. Sepp Blatter tidak memilih salah satunya secara langsung, akan tetapi dirinya menyebut Ronaldo sebagai El comanDante.

4. The Little Bee

Cristiano Ronaldo

Di usia produktifnya, Cristiano Ronaldo dikenal sebagai salah satu pemain tercepat. Tidak hanya cepat, dirinya juga sangat lincah tatkala memegang bola. Oleh sebab itu, dirinya diberi julukan The Little Bee atau lebah kecil.

Contoh dari bukti kecepatan luar biasa Cristiano Ronaldo terlihat di Piala Dunia 2018 lalu. Pada laga melawan Spanyol, CR7 mencatatkan kecepatan hingga 21 mil per jam.

Halaman:
1 2
      
