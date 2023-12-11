Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat Anti Baper meski Diserang Habis-habisan Fans JDT?

Jordi Amat bertahan di JDT tahun depan? (Foto: Instagram/@jordiamat5)

PEMAIN Timnas Indonesia Jordi Amat anti bawa perasaan (baper) meski diserang habis-habisan fans Johor Darul Ta’zim (JDT)? Baru-baru ini, fans JDT mengkritik Jordi Amat yang dinilai mengalami penurunan musim ini.

Suporter JDT bahkan meminta kepada Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim (TMJ) selaku pemilik klub untuk mendepak Jordi Amat per musim depan. “Mohon tukar Jordi Amat tahun depan,” tulis salah satu suporter JDT bernama Adlan Adnan.

(Respons berkelas TMJ saat dminta tendang Jordi Amat tahun depan. (Foto: Instagram/JDT)

Namun, TMJ menolak desakan yang diberikan suporter di atas. TMJ justru memberikan fakta bahwa JDT mencatatkan jumlah kebobolan yang paling sedikit di sepanjang kiprah mereka di Liga Super Malaysia.

Dari 25 laga Liga Super Malaysia 2023, gawang JDT hanya kemasukan tujuh kali. Menurut TMJ, baik buruknya performa klub itu berkat kerja sama tim, bukan individu.

“Tahun ini, tingkat kebobolan adalah yang terendah ketimbang tahun-tahun sebelumnya dalam sejarah klub,” kata TMJ membalas komentar Adlan Adnan di akun instagram JDT, Okezone mengutip dari Makan Bola.

“Jordi adalah ‘Ball Playing Defender’ yang sesuai dengan filosofi kami. Jika kita menang, kita semua menang, dan jika kalah, kita semua kalah,” sambung TMJ.