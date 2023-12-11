Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ngerinya Lini Tengah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Hampir Full Naturalisasi!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |11:01 WIB
Ngerinya Lini Tengah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Hampir Full Naturalisasi!
Marselino Ferdinan dan Jordi Amat, gelandang andalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@jordiamat5)
A
A
A

NGERINYA lini tengah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang dilangsungkan di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 akan diulas Okezone. Berkat deretan pemain berkelas di lini sentral, Timnas Indonesia berpeluang melaju ke fase gugur Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Vietnam dan Irak. Lawan pertama Timnas Indonesia adalah Irak pada Senin, 15 Januari 2024.

Timnas Indonesia

Sejauh ini, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memang belum mengumumkan siapa-siapa saja pemain yang bakal dibawa ke Qatar. Namun, sudah diprediksi siapa saja yang dibawa, mengacu kepada deretan pemain yang ada.

Selain lini belakang yang mewah, lini sentral Timnas Indonesia masuk kategori top. Di sana terdapat pemain-pemain abroad seperti Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Ivar Jenner (FC Utrecht).

Jumlahnya semakin banyak jika Sandy Walsh (KV Mechelen) dan Shayne Pattynama (eks Viking FK) diperankan sebagai wing back atau gelandang sentral. Tak sampai di situ, ada peluang Jordi Amat (Johor Darul Takzim) diperankan sebagai gelandang di Piala Asia 2023.

Jordi Amat berpotensi digeser ke depan karena di lini belakang Timnas Indonesia sudah bercokol nama-nama seperti Rizky Ridho, Justin Hubner dan Elkan Baggott. Kemungkinan besar, tiga nama ini yang akan diandalkan Shin Tae-yong sebagai bek tengah di Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
