Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Klasemen Liga Inggris 2023-2024 hingga Pekan Ke-16: Liverpool Gusur Arsenal dari Puncak!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |01:39 WIB
Klasemen Liga Inggris 2023-2024 hingga Pekan Ke-16: Liverpool Gusur Arsenal dari Puncak!
Liverpool menguasai klasemen Liga Inggris 2023-2024 hingga pekan ke-16 (Foto: Reuters/Hannah McKay)
A
A
A

KLASEMEN Liga Inggris 2023-2024 hingga pekan ke-16 akan dibahas Okezone. Untuk sementara, tampuk pimpinan klasemen dipegang oleh Liverpool yang sukses menggusur Arsenal ke posisi dua!

Pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024 sudah rampung digelar pada Senin (11/12/2023) dini hari WIB. Laga Tottenham Hotspur vs Newcastle United yang dihelat di Stadion Tottenham Hotspur, London, menjadi penutup rangkaian pekan ini.

Richarlison menjauhkan Tottenham Hotspur 3-0 atas Newcastle United (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Liverpool berhasil mengambil alih puncak klasemen dari tangan Arsenal di pekan ke-16. Hal itu terjadi setelah The Reds menang comeback dengan skor 2-1 atas Crystal Palace pada Minggu 10 Desember 2023 malam WIB.

Di sisi lain, The Gunners justru takluk 0-1 dari Aston Villa beberapa jam kemudian. Liverpool kini mengoleksi 37 poin dari 16 laga yang sudah digelar. Mereka unggul satu angka saja dari Arsenal di posisi kedua.

Kejutan muncul di tangga ketiga. The Villans sukses menyeruak ke papan atas dengan mengumpulkan 35 poin. Anak asuh Unai Emery itu tengah mendapat momentum positif usai menaklukkan Manchester City dan Arsenal sekaligus dalam kurun tujuh hari terakhir.

Sang juara bertahan kini berada di posisi empat dengan nilai 33. Man City mampu kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Luton Town 2-1. Itu merupakan tiga angka pertama bagi anak asuh Pep Guardiola dalam lima laga terakhir di Liga Inggris 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/23/50/1659051/5-petinju-poundforpound-terbaik-dunia-di-tahun-2025-scv.webp
5 Petinju Pound-for-Pound Terbaik Dunia di Tahun 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/24/atlet_lari_nasional_robi_syianturi_melelang_sepatu.jpg
Sepatu Emas SEA Games Robi Syianturi Dibeli Raffi Ahmad Rp150 Juta untuk Pembangunan Masjid di Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement