Klasemen Liga Inggris 2023-2024 hingga Pekan Ke-16: Liverpool Gusur Arsenal dari Puncak!

KLASEMEN Liga Inggris 2023-2024 hingga pekan ke-16 akan dibahas Okezone. Untuk sementara, tampuk pimpinan klasemen dipegang oleh Liverpool yang sukses menggusur Arsenal ke posisi dua!

Pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024 sudah rampung digelar pada Senin (11/12/2023) dini hari WIB. Laga Tottenham Hotspur vs Newcastle United yang dihelat di Stadion Tottenham Hotspur, London, menjadi penutup rangkaian pekan ini.

Liverpool berhasil mengambil alih puncak klasemen dari tangan Arsenal di pekan ke-16. Hal itu terjadi setelah The Reds menang comeback dengan skor 2-1 atas Crystal Palace pada Minggu 10 Desember 2023 malam WIB.

Di sisi lain, The Gunners justru takluk 0-1 dari Aston Villa beberapa jam kemudian. Liverpool kini mengoleksi 37 poin dari 16 laga yang sudah digelar. Mereka unggul satu angka saja dari Arsenal di posisi kedua.

Kejutan muncul di tangga ketiga. The Villans sukses menyeruak ke papan atas dengan mengumpulkan 35 poin. Anak asuh Unai Emery itu tengah mendapat momentum positif usai menaklukkan Manchester City dan Arsenal sekaligus dalam kurun tujuh hari terakhir.

Sang juara bertahan kini berada di posisi empat dengan nilai 33. Man City mampu kembali ke jalur kemenangan dengan mengalahkan Luton Town 2-1. Itu merupakan tiga angka pertama bagi anak asuh Pep Guardiola dalam lima laga terakhir di Liga Inggris 2023-2024.