Hasil Crystal Palace vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Mohamed Salah Bawa The Reds Bikin Comeback Dramatis dan Menang 2-1!

HASIL Crystal Palace vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang berlangsung di Selhurst Park, Sabtu (9/12/2023) malam WIB ini berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan The Reds -- julukan Liverpool.

The Eagles -- julukan Palace -- unggul lebih dulu berkat gol penalti Jean Philippe Mateta (57'), namun kartu merah Jordan Ayew (75') mengubah laga. Mohamed Salah mencetak gol pada menit ke-76 dan memberikan assist untuk gol kemenangan yang dicetak Harvey Elliott (90+1').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Crystal Palace dan Liverpool tidak menampilkan intensitas laga yang tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim berusaha mengembakan permainan satu sama lainnya.

Memasuki pertengahan babak pertama permainan ketat mulai ditunjukan kedua. Sebab, The Reds saling serang, tapi belum ada gol yang tercipta.

Sampai akhir babak pertama skor masih kacamata antara kedua tim. Tim tuan rumah dan Liverpool pasti akan berbenah diri saat turun minum agar lebih baik pada babak kedua.

Babak Kedua

Crystal Palace mampu unggul lebih dahulu atas tim asuhan Jurgen Klopp. Kepastian itu usai Jean-Philippe mencetak gol lewat tendangan penalti pada menit ke-57.