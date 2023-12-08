Prediksi Skor Crystal Palace vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Misi The Reds Puncaki Klasemen!

PREDIKSI skor Crystal Palace vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas Okezone. Pertandingan pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024 tersebut bakal dilangsungkan di Selhurst Park, pada Sabtu 9 Desember 2023 pukul 19.30 WIB.

Saat ini, The Reds -julukan Liverpool- masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Tim besutan Jurgen Klopp itu telah mengumpulkan 34 poin dari lima belas laga dan hanya terpaut dua angka dari pemuncak klasemen, Arsenal.

The Gunners -julukan Arsenal- sejauh ini memimpin klasemen Liga Inggris 2023-2024 dengan raihan 36 poin. Namun, Arsenal bisa disalip Liverpool jika mereka gagal meraih kemenangan dari Aston Villa, sedangkan Liverpool menang atas Crystal Palace.

The Gunners berpotensi kalah saat bertandang ke markas Aston Villa yang kini lawannya bertengger di peringkat ketiga dan selalu menang ketika bermain di Villa Park. Situasi ini menjadi momentum bagi Liverpool untuk memuncaki klasemen.

Di atas kertas, Liverpool sendiri diunggulkan bisa memenangkan laga kontra Crystal Palace. Terlebih, The Eagles - julukan Crystal Palace- saat ini sedang terpuruk dan menempati posisi ke-14 dengan 16 poin dalam 15 laga.