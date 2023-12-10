Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab AC Milan Kalah 2-3 dari Atalanta di Liga Italia 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |14:01 WIB
Penyebab AC Milan Kalah 2-3 dari Atalanta di Liga Italia 2023-2024
Laga Atalanta vs AC Milan di Liga Italia 2023-2024. (Foto: AC Milan)
A
A
A

PENYEBAB AC Milan kalah 2-3 dari Atalanta di Liga Italia 2023-2024 terungkap. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, yang menyesali kekalahan itu menilai lini pertahanan Rossoneri -julukan AC Milan- cukup rapuh.

Pioli sangat menyayangkan skuadnya harus kecolongan di menit-menit akhir itu. Dia merasa konsentrasi para pemain AC Milan buyar ketika harus bermain dengan 10 pemain.

Atalanta vs AC Milan

“Ketika 11 lawan 11, rasanya pertandingan berjalan sesuai keinginan kami, karena kami dua kali kembali menyamakan kedudukan,” ujar Pioli, dikutip dari Football Italia, Minggu (10/12/2023).

“Bermain dengan 10 pemain akan menimbulkan masalah, tapi harusnya kami juga lebih tajam dalam bertahan dan mengambil keputusan,” lanjutnya.

“Ketika Anda kebobolan tiga gol, itu berarti Anda tidak bekerja dengan baik dalam bertahan sebagai sebuah tim. Ada beberapa posisi yang sudah kami siapkan, namun kami tak begitu baik untuk menahan laju mereka, bahkan di situasi lemparan ke dalam,” jelas Pioli.

Pioli menyesali hasil kekalahan pahit yang harus didapat AC Milan. Padahal seharusnya, Rossoneri bisa membawa pulang satu poin dari markas Atalanta. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Dia pun akan berbenah agar kejadian seperti ini tidak terulang.

“Kami seharusnya bisa mengambil satu poin. Jika kami mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2, saya akan melihat banyak hal positif dari penampilan ini, namun kami ingin memberikan rasa konsistensi pada hasil kami,” ujar Pioli.

“Kami perlu merenungkan hal ini secara mendalam, karena kami bermain bagus. Namun, lawan kami tampil lebih baik di area penalti. Ini bukanlah hasil yang kami inginkan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
