HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik Ten Hag Usai Manchester United Dipermalukan Bournemouth di Old Trafford: Ini Tanggung Jawab Bersama!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |06:49 WIB
Erik Ten Hag Usai Manchester United Dipermalukan Bournemouth di Old Trafford: Ini Tanggung Jawab Bersama!
Erik Ten Hag kala mendampingi Manchester United berlaga. (Foto: Reuters)




MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, menyebut kekalahan telak timnya dari Bournemouth di pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024 sebagai tanggung jawab bersama. Dia sendiri mengaku kecewa berat dengan hasil minor yang harus didapat Man United di markasnya, yakni Stadion Old Trafford itu.

Ten Hag menyampaikan semua orang di kubu Man United sangat tidak puas dengan hasil memalukan ini. Pelatih asal Belanda itu pun tak mau bertanggung jawab sendirian atas kekalahan dari Bournemouth. Menurutnya, ini semua adalah tanggung jawab bersama seluruh pihak di Man United.

Manchester United vs Bournemouth

“Iya, tentu saja mengecewakan. Semua pemain, semua orang tentu saja kecewa. Begitu juga saya,” ujar Ten Hag, dikutip dari laman resmi Man United, Minggu (10/12/2023).

“Kami bersama-sama, kami kecewa. Itu tidak boleh terjadi. Dan, ya, kami harus mengambil keputusan. Tanggung jawab bersama,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ten Hag mengungkapkan faktor yang membuat Man United tumbang dari Bournemouth. Mantan pelatih Ajax Amsterdam ini mengakui bahwa Bruno Fernandes cs tidak bermain bagus sejak menit awal dan kurang klinis di lini depan.

“Saya pikir kami tidak memulai dengan baik dan kami sudah mendapatkan tembakan peringatan ketika mereka hampir mendapatkan penalti. Itu seharusnya membangunkan kami. Namun kemudian, kami kebobolan dengan sangat mudah,” jelas Ten Hag.

“Dan kemudian, Anda membuat mereka menjadi besar karena mereka sebuah tim transisi dan mereka bertahan dengan sangat tangguh,” lanjutnya.

“Mereka melakukan duel, bermain satu lawan satu dan itu sangat sulit saat itu. Saya pikir kami bermain juga tetapi kami tidak memiliki kecemerlangan di kotak penalti,” tambah Ten Hag.

