Bruno Fernandes Sengaja Kena Kartu Kuning di Laga Manchester United vs Bournemouth demi Absen Lawan Liverpool Pekan Depan?

BRUNO Fernandes sengaja kena kartu kuning di laga Manchester United vs Bournemouth demi absen lawan Liverpool pekan depan? Tudingan itu diutarakan oleh salah satu jurnalis olahraga di Inggris, Richard Keys.

Ya, Man United baru saja melawan Bournemouth dalam laga pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan itu digelar di Stadion Old Trafford, Sabtu 9 Desember 2023 malam WIB.

Sayangnya, Setan Merah -julukan Man United- harus dipermalukan tim tamunya dalam laga itu karena kena bantai 0-3. Gol Bournemouth tercipta lewat aksi Dominic Solanke (5’), Philip Billing (68’), dan Marcos Senesi (73’).

Dalam laga itu, sosok kapten Man United, Bruno Fernandes, jadi sorotan. Sebab, Bruno Fernandes mendapat kartu kuning jelang akhir laga.

Tepatnya di menit ke-84, Bruno Fernandes mendapat kartu kuning usai berdebat dengan wasit Peter Bankes. Ini jadi kartu kuning kelima yang didapat Bruno Fernandes musim ini.

Richard Keys pun menilai Bruno Fernandes tak seharusnya melakukan hal itu yang akhirnya berujung kartu kuning. Apalagi, laga diketahui akan berakhir sebenatar lagi.

Sontak, aksi Bruno Fernandes membuat Keys menuding bahwa sang kapten Man United itu memang sengaja melakukan hal itu agar diskors di laga berikutnya. Selanjutnya, pasukan Erik Ten Hag sendiri diketahui akan bertandang ke markas Liverpool, yakni Stadion Anfield, pada 17 Desember 2023 dalam pekan ke-17 Liga Inggris 2023-2024.