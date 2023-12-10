Reaksi Erik Ten Hag Usai Manchester United Kena Bantai Bournemouth 0-3 di Liga Inggris 2023-2024: Kesal dan Kecewa!

REAKSI Erik Ten Hag usai Manchester United kena timnya bantai Bournemouth 0-3 di Liga Inggris 2023-2024 curi perhatian. Juru taktik asal Belanda itu mengaku kesal dan kecewa dengan hasil minor dalam laga itu.

Ya, pil pahit harus ditelan Man United saat menjamu Bournemouth di Stadion Old Trafford, Sabtu 9 Desember 2023. Setan Merah -julukan Man United- kena bantai tim tamunya 0-3.

Pesta gol Bournemouth di Old Trafford dimulai lewat aksi Dominic Solanke pada menit kelima. Kemudian, Philip Billing (68’) dan Marcos Senesi (73’) menambah keunggulan The Cherries -julukan Bournemouth- di babak kedua.

Man United sendiri tampak benar-benar tak berdaya dalam laga itu. Mereka tak bisa membalas satu pun gol sehingga membuat Bruno Fernandes cs harus rela dipermalukan di kandangnya sendiri.

Mendapati kekalahan telak ini, Erik Ten Hag angkat bicara. Dia mengaku kecewa dengan performa yang ditunjukkan para pemainnya. Menurutnya, para pemain Man United tidak tampil maksimal sejak awal laga.

“Saya kesal dan kecewa,” ujar Erik Ten Hag, dikutip dari Sportbible, Minggu (10/12/2023).