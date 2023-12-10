Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jurgen Klopp Akui Liverpool Beruntung Kalahkan Crystal Palace

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |03:03 WIB
Jurgen Klopp Akui Liverpool Beruntung Kalahkan Crystal Palace
Jurgen Klopp memberi instruksi kepada pemain Liverpool di laga kontra Crystal Palace (Foto: Reuters/Hannah McKay)
LONDON - Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, senang dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace pada pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024. Namun, hasil positif itu disebutnya diraih dengan cara yang beruntung.

Laga Crystal Palace vs Liverpool itu berlangsung di Stadion Sellhurst Park, London, Inggris, Sabtu 9 Desember 2023 malam WIB. The Eagles unggul lebih dulu lewat gol Jean-Philippe Mateta (57') dari titik penalti.

Crystal Palace vs Liverpool

Kartu merah Jordan Ayew di menit ke-75 kemudian mengubah jalannya laga. Liverpool lalu menyamakan skor via gol Mohamed Salah di menit ke-76. Harvey Elliot menjadi pahlawan kemenangan dengan golnya di menit pertama injury time.

Klopp mengatakan pastinya senang Liverpool meraih kemenangan. Apalagi, mereka memang menargetkan tiga poin di laga tandang tersebut.

"Saya seorang pelatih yang sangat bahagia saat ini, tapi saya tahu kami juga beruntung," papar Klopp dalam konferensi pers usai laga, dikutip pada Minggu (10/12/2023).

Pelatih asal Jerman itu mengatakan sebenarnya Liverpool memang tidak bermain apik dalam laga tersebut. Skema permainan yang sudah dirancang ternyata tidak berjalan dengan baik.

