HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United dan Kanwil WHW Berbagi Poin dalam Duel Sengit

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |17:18 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United dan Kanwil WHW Berbagi Poin dalam Duel Sengit
Pendekar United bermain imbang 2-2 kontra Kancil WHW (Foto: Instagram/PendekarUnited)




HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan dibahas di sini. Pendekar United dan Kancil WHW bermain imbang 2-2 dalam pertandingan yang diselenggarakan di GOR Tegal Selatan, Tegal pada Sabtu (9/12/2023).

Pendekar United unggul dua gol terlebih dulu. Namun, Kancil WHW sukses menyamakan kedudukan hingga laga berakhir dengan skor 2-2.

Pendekar United

Jalannya Pertandingan

Pendekar United nampak terlambat panas di babak pertama. Alhasil Kancil WHW pun mendominasi jalannya permainan.

Pola serangan Kancil WHW yang digawangi Ardian Kaspari cukup merepotkan barisan pertahanan Pendekar United. Ardian Kaspari sempat nyaris memecah kebuntuan, namun masih mampu diantisipasi penjaga gawang Pendekar United, Andri Juang.

Tak lama berselang, Kancil WHW kembali mengancam lewat tembakan Romi Humandri. Namun lagi-lagi berhasil digagalkan Andri Juang.

Tak ada gol tambahan tercipta di sisa babak pertama. Skor kaca mata pun bertahan hingga paruh pertama usai.

Pendekar United kemudian berhasil mengamuk di babak kedua. Usai tampil inferior di babak pertama, Pendekar United justru terus menggempur pertahanan Kancil WHW di babak kedua.

Pendekar United pun berhasil memecah kebuntuan lewat tembakan Bagas Wijaya Putra. Umpan Agung Pandega berhasil dikonversikan menjadi gol.

Usai menjadi kreator di gol pertama, Agung Pandega kemudian ikut mencatatkan nama di papan skor. Eksekusi terukurnya tak mampu diantisipasi penjaga gawang Kancil WHW, Muhammad Nizar.

