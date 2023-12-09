Hasil Al Nassr vs Al Riyadh di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Bawa Faris Najd Menang Telak 4-1

Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menang 4-1 atas Al Riyadh di Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Instagram/Al Nassr)

CRISTIANO Ronaldo membawa Al Nassr menang telak atas Al Riyadh di laga lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024. Bermain di Al Awwal Park Stadium, Sabtu (9/12/2023), Al Nassr memastikan kemenangan dengan skor telak 4-1.

CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- menyarangkan satu gol di laga kali ini. Sementara tiga gol Al Nassr lain dicetak Otavio (45+3') dan Talisca (67', 90+4').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Al Nassr bermain dominan sejak awal pertandingan di mulai. Pasukan Luis Castro langusng mengancam gawang lawan di menit-menit pertama.

Namun, gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di menit ke-31. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr unggul atas Al Riyadh usai usai memanfaatkan assist Otavio.

Serangan demi serangan terus mengarah ke lini pertahanan Al Riyadh. Al Nassr menutup babak pertama dengan skor 2-0 setelah Otavio ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit-menit akhir babak pertama.