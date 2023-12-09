Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Al Nassr vs Al Riyadh di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Bawa Faris Najd Menang Telak 4-1

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |05:32 WIB
Hasil Al Nassr vs Al Riyadh di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Bawa Faris Najd Menang Telak 4-1
Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menang 4-1 atas Al Riyadh di Liga Arab Saudi 2023-2024 (Foto: Instagram/Al Nassr)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo membawa Al Nassr menang telak atas Al Riyadh di laga lanjutan Liga Arab Saudi 2023-2024. Bermain di Al Awwal Park Stadium, Sabtu (9/12/2023), Al Nassr memastikan kemenangan dengan skor telak 4-1.

CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- menyarangkan satu gol di laga kali ini. Sementara tiga gol Al Nassr lain dicetak Otavio (45+3') dan Talisca (67', 90+4').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Al Nassr bermain dominan sejak awal pertandingan di mulai. Pasukan Luis Castro langusng mengancam gawang lawan di menit-menit pertama.

Namun, gol yang ditunggu-tunggu baru tercipta di menit ke-31. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr unggul atas Al Riyadh usai usai memanfaatkan assist Otavio.

Serangan demi serangan terus mengarah ke lini pertahanan Al Riyadh. Al Nassr menutup babak pertama dengan skor 2-0 setelah Otavio ikut mencatatkan namanya di papan skor pada menit-menit akhir babak pertama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/51/3007214/al-nassr-sikat-al-akhdoud-cristiano-ronaldo-makin-kukuh-sebagai-top-skor-9HKVqYtvf0.jpeg
Al Nassr Sikat Al Akhdoud, Cristiano Ronaldo Makin Kukuh sebagai Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/51/3004500/fantastis-cristiano-ronaldo-cetak-hattrick-ke-66-dalam-kariernya-saat-bawa-al-nassr-pesta-gol-6-0-ke-gawang-al-wehda-DWAJ94lb6X.jpg
Fantastis, Cristiano Ronaldo Cetak Hattrick Ke-66 dalam Kariernya saat Bawa Al Nassr Pesta Gol 6-0 ke Gawang Al Wehda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/51/2998183/hasil-al-nassr-vs-al-feiha-di-liga-arab-saudi-2023-2024-tanpa-cristiano-ronaldo-tuan-rumah-menang-3-1-wSJ8Gxi24D.jpg
Hasil Al Nassr vs Al Feiha di Liga Arab Saudi 2023-2024: Tanpa Cristiano Ronaldo, Tuan Rumah Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/51/2980668/al-nassr-ditekuk-al-raed-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-diteriaki-lionel-messi-OrQ3Tez86D.jpg
Al Nassr Ditekuk Al Raed, Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Diteriaki Lionel Messi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/51/1658441/fun-walk-pp-isnu-di-jakarta-gaungkan-olahraga-santai-dan-solidaritas-bencana-hxu.webp
Fun Walk PP ISNU di Jakarta, Gaungkan Olahraga Santai dan Solidaritas Bencana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/alexander_isak.jpg
Alexander Isak Jadi Tumbal Kemenangan Liverpool atas Tottenham
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement