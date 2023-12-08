Pekan Ke-4 Liga Futsal Profesional 2023-2024: Cosmo JNE FC Jakarta Hadapi Fafage Vamos FC Kalsel di MNCTV

PERSAINGAN klub-klub di Liga Futsal Profesional 2023-2024 semakin sengit untuk menjadi yang terbaik. Memasuki pekan ke-4 yang berlangsung di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah, seluruh klub bertekad untuk meraih 3 angka untuk bias berada di posisi atas klasemen.

MNCTV menayangkan secara langsung 2 pertandingan pada Sabtu, 9 Desember 2023 antara Kinan FC Medan vs Black Steel FC Manokwari pada pukul 11.00 WIB dan Cosmo JNE FC Jakarta vs Fafage Vamos FC Kalimantan Selatan pada pukul 13.00 WIB digelar di GOR Tegal Selatan, Tegal, Jawa Tengah.

Sedangkan, pada pertandingan lainnya ditayangkan di RCTI+, Vision+, dan Soccer Channel, antara Kancil WHW Pontianak vs Pendekar United Jakarta pukul 15.00 WIB dan Sadakata FC Aceh vs Moncongbulo Mudo Palu pukul 17.00 WIB.

Untuk pertandingan di hari Minggu (10/12), menayangkan 4 pertandingan antara Cosmo JNE FC Jakarta vs Pendekar United Jakarta pukul 11.00 WIB, Kinantan FC Medan vs fafage Vamos FC Kalimantan Selatan pukul 13.00 WIB, Sadakata FC Aceh vs Black Steel FC Manokwari pukul 15.00 WIB, dan Kancil WHW Pontianak vs Moncongbulo Mudo Palu pukul 17.00 WIB.

