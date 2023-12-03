Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Unggul FC Kalahkan Giga FC 2-1

SURABAYA - Unggul FC mengalahkan Giga FC Kota Metro dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Liga Futsal Profesional 2023-2024. Laga tersebut berlangsung di GOR Unesa, Surabaya, pada Minggu (3/12/2023) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berjalan cukup alot di menit-menit awal. Kedua tim hanya banyak melakukan operan di lini tengah karena serangan mereka selalu mengalami kebuntuan begitu mencoba masuk ke area pertahanan lawan.

Enam menit laga berjalan, barulah Unggul FC mendapatkan peluang matang pertama. Namun, tendangan keras Oscar Daniel Fernandez dari jarak dekat masih bisa ditepis oleh M. Wildan.

Pada pertengahan babak pertama, akhirnya Unggul FC sukses memecah kebuntuan. Adalah Andres Josue Teran Bastidas yang mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa timnya memimpin 1-0.

Jual beli serangan terjadi setelah itu di mana kedua tim bermain dalam tempo yang cukup cepat. Akan tetapi, buruknya penyelesaian akhir membuat mereka gagal mencetak gol lagi hingga babak pertama usai.

Pada babak kedua, Unggul FC masih terus mendominasi. Sebuah sepakan Anton Cahyo dari jarak dekat nyaris membawa mereka menambah keunggulan pada menit kelima tetapi bola masih bisa dihalau kiper lawan.

Delapan menit babak kedua berjalan, Josue Teran hampir menorehkan gol keduanya dalam laga ini. Akan tetapi, tendangan mendatar yang dilepaskannya dari jarak jauh masih menyamping tipis di sisi kanan gawang.