Publik Vietnam Bangga saat Striker Andalannya Sukses Bungkam Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia

Cristiano Ronaldo kalah produktivitas gol dari striker asal Vietnam di Liga Champions Asia (Foto: REUTERS)

CRISTIANO Ronaldo belakangan ini ramai diperbincangkan oleh publik Vietnam. Pasalnya striker andalan Timnas Vietnam, Pham Tuan Hai, menorehkan gol yang lebih banyak ketimbang CR7 – julukan Ronaldo – di Liga Champions Asia 2023-2024.

Tentu saja momen langka tersebut sontak membuat kaget publik Vietnam. Untuk lebih lengkapnya maka simak informasi melalui ulasan satu ini.

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (08/12/2023) terkait langkah striket andalan Vietnam saat bungkam Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia.

Aksi Pham Tuan Hai Tuai Pujian

Cristiano Ronaldo merupakan megabintang sepakbola yang saat ini bermain membela tim asal Arab Saudi, Al Nassr. Sosok CR7 dikenal sebagai penyerang mematikan nan ganas.

Namun demikian, nyatanya, catatan gol Ronaldo di Liga Champions Asia 2023-2024 tidak lebih banyak ketimbang striker Timnas Vietnam, Pham Tuan Hai, yang membela Hanoi FC.

Tuan Hai sukses menorehkan empat gol di Liga Champions Asia 2023-2024. Dia berada di urutan ke-10 dalam daftar top skor Liga Champions Asia 2023-2024.