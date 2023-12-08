Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Publik Vietnam Bangga saat Striker Andalannya Sukses Bungkam Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia

Bertold Ananda , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |21:00 WIB
Publik Vietnam Bangga saat Striker Andalannya Sukses Bungkam Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia
Cristiano Ronaldo kalah produktivitas gol dari striker asal Vietnam di Liga Champions Asia (Foto: REUTERS)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo belakangan ini ramai diperbincangkan oleh publik Vietnam. Pasalnya striker andalan Timnas Vietnam, Pham Tuan Hai, menorehkan gol yang lebih banyak ketimbang CR7 – julukan Ronaldo – di Liga Champions Asia 2023-2024.

Tentu saja momen langka tersebut sontak membuat kaget publik Vietnam. Untuk lebih lengkapnya maka simak informasi melalui ulasan satu ini.

Cristiano Ronaldo

Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Jumat (08/12/2023) terkait langkah striket andalan Vietnam saat bungkam Cristiano Ronaldo di Liga Champions Asia.

Aksi Pham Tuan Hai Tuai Pujian

Cristiano Ronaldo merupakan megabintang sepakbola yang saat ini bermain membela tim asal Arab Saudi, Al Nassr. Sosok CR7 dikenal sebagai penyerang mematikan nan ganas.

Namun demikian, nyatanya, catatan gol Ronaldo di Liga Champions Asia 2023-2024 tidak lebih banyak ketimbang striker Timnas Vietnam, Pham Tuan Hai, yang membela Hanoi FC.

Tuan Hai sukses menorehkan empat gol di Liga Champions Asia 2023-2024. Dia berada di urutan ke-10 dalam daftar top skor Liga Champions Asia 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/261/3119480/sandy_walsh-iPNl_large.jpg
Ciamik, Sandy Walsh Terpilih Jadi Pemain Terbaik Laga Yokohama F Marinos vs Shanghai Port di 16 Besar Liga Champions Asia 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/26/51/3013167/hasil-al-ain-vs-yokohama-f-marinos-di-leg-ii-final-liga-champions-asia-2023-2024-pesta-gol-5-1-the-boss-juara-1dmaROd1Eb.jpg
Hasil Al Ain vs Yokohama F Marinos di Leg II Final Liga Champions Asia 2023-2024: Pesta Gol 5-1, The Boss Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/51/2982504/daftar-3-klub-yang-lolos-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-cristiano-ronaldo-gagal-bawa-al-nassr-melaju-jauh-YTX6gK8eMu.jpg
Daftar 3 Klub yang Lolos Semifinal Liga Champions Asia 2023-2024: Cristiano Ronaldo Gagal Bawa Al Nassr Melaju Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/12/51/2982121/reaksi-mengejutkan-pelatih-al-nassr-usai-cristiano-ronaldo-cs-tersingkir-di-perempatfinal-liga-champions-asia-2023-2024-erutlg4dnL.jpg
Reaksi Mengejutkan Pelatih Al Nassr Usai Cristiano Ronaldo Cs Tersingkir di Perempatfinal Liga Champions Asia 2023-2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/11/1658391/erick-thohir-bertemu-presiden-fifa-gianni-infantino-di-qatar-bahas-apa-jmq.webp
Erick Thohir Bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar, Bahas Apa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/emil_audero.jpg
Komentar Emil Audero usai Bikin Penyerang Lazio Frustrasi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement