SEPAKBOLA DUNIA

3 Momen Marah dan Emosi Shin Tae-yong saat Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Maki-Maki Wasit

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |12:14 WIB
Shin Tae-yong sempat emosi dan marah-marah saat menangani Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

TIGA momen marah dan emosi Shin Tae-yong saat jadi pelatih Timnas Indonesia menarik untuk diulas. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang cukup berbeda dengan juru taktik skuad Garuda sebelumnya.

Shin dikenal sebagai pelatih yang tegas dan tak segan untuk marah-marah jika terjadi sebuah kesalahan. Kendati demikian, dia tetap dihormati karena juga menaruh respek kepada semua pemain.

Shin Tae-yong (Foto: PSSI)

Empat tahun menukangi Timnas Indonesia, berikut beberapa momen marah dan emosi Shin yang dirangkum dari berbagai sumber.

3. Marahi Pemain Timnas Indonesia setelah Kalahkan Kamboja

Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memimpin latihan di Manila (Foto: PSSI)

Dalam babak penyisihan Grup A Piala AFF 2022, Indonesia melawan Timnas Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 23 Desember tahun lalu. Tuan rumah kalah itu menang 2-1 atas tamunya.

Namun, Shin justru marah-marah. Hal ini rupanya disebabkan karena anak asuhnya dinilai kurang memberikan performa yang bagus meski punya banyak peluang emas.

"Apa yang membuat saya marah karena pemain tidak bisa menunjukkan permainan yang seru kepada para fans, dan juga memang seharusnya lebih banyak cetak gol, tetapi tidak begitu, dan itu yang membuat saya marah," cetus Shin.

