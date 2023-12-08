Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain yang Sedang On Fire di Liga 1 2023-2024 Dikabarkan Tak Dipanggil Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023, Siapa Dia?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |06:02 WIB
2 Pemain yang Sedang <i>On Fire</i> di Liga 1 2023-2024 Dikabarkan Tak Dipanggil Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023, Siapa Dia?
Timnas Indonesia segera menggelar TC untuk persiapan Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

DUA pemain yang sedang on fire di Liga 1 2023-2024 dikabarkan tak dipanggil Shin Tae-yong ke Piala Asia 2023. Warganet langsung berspekulasi siapa dua pemain yang dimaksud tersebut.

Pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023 rencananya akan digelar di Turki. Sebanyak 30 pemain akan dipanggil untuk mengikuti TC yang dijadwalkan berlangsung 18 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Susunan pemain Timnas Indonesia di laga kontra Timnas Filipina (Foto: PSSI)

Nantinya, tujuh pemain akan dicoret dari hasil TC. Skuad berisi 23 pemain akan berlanjut ke Piala Asia 2023 yang dihelat di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang.

Shin disebut-sebut sudah menyiapkan daftar pemain yang akan dipanggil ke Timnas Indonesia. Akun Twitter @GIBOLOfficial lalu mengabarkan ada dua pemain yang sedang on fire di Liga 1 2023-2024 tetapi tidak dipanggil!

"FIX!! Dua nama pemain yang lagi perform (top statistik individu) di Liga 1 ndak dipanggil TC Timnas untuk Piala Asia!! Memang beda STY," cuit @GIBOLOfficial, dikutip pada Jumat (8/12/2023).

"Siapa yang bisa tebak siapa dua pemain itu?" lanjut kicauan itu.

Halaman:
1 2
      
