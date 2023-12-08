Bersinar di Real Madrid, Jude Bellingham Didoakan Wayne Rooney Rebut Ballon d'Or 2024

BERSINARNYA Jude Bellingham di Real Madrid membuat pelatih Birmingham City, Wayne Rooney terpukau. Ia bahkan memprediksikan Bellingham suatu saat nanti mampu merebut gelar pemain terbaik dunia, Ballon d’Or di masa depan jika mampu tampil konsisten seperti sekarang ini.

Sudah menjadi rahasia umum kalau Bellingham tampil memukau bersama Real Madrid sejauh musim 2023-2024 ini. Pemain yang didatangkan dari Borussia Dortmund pada bursa transfer musim panas lalu itu langsung mengambil peran penting di Los Blancos -julukan Real Madrid.

Bellingham tercatat sudah mengemas 15 gol dan empat assist dari 17 penampilannya di semua kompetisi bersama Real Madrid sejauh ini. Gelandang berpaspor Inggris itu bahkan berhasil menyabet Golden Boy Award 2023, anugerah bergengsi untuk pesepak bola berusia di bawah 21 tahun yang merumput di Eropa.

Berkat performa ciamiknya itu, Rooney yakin kalau Bellingham akan meraih Ballon d’Or selanjutnya. Mantan bintang Manchester United ini yakin gelandang asal Inggris itu bisa meraihnya jika tampil konsisten dan sukses membawa Real Madrid meraih banyak gelar di musim ini.

Rooney mengatakan di masa berikutnya, perebutan Ballon d’Or sudah tidak lagi didominasi Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Sehingga peluang Bellingham untuk meraihnya pun terbuka lebar. Seperti kita tahu, Messi menjadi peraih trofi bergengsi tersebut pada musim ini.

“Jika dia terus melakukan apa yang dia lakukan seperti sekarang, mengapa tidak? (terkait peluang Bellingham meraih Ballon dOr). Sekali lagi kita telah melalui siklus Messi dan Ronaldo di mana mereka mendominasi hal itu,” kata Rooney, dilansir dari Goal International, Jumat (8/12/2023).