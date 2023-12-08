Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Prediksi Skor Manchester United vs Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024: Misi Scott McTominay Cs Bawa Setan Merah Dekati 4 Besar!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |20:12 WIB
Prediksi Skor Manchester United vs Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024: Misi Scott McTominay Cs Bawa Setan Merah Dekati 4 Besar!
Manchester United hadapi Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PREDIKSI skor Manchester United vs Bournemouth di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas Okezone. Setan Merah –julukan Manchester United- bakal menjamu Bournemouth pada pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024 di Old Trafford, Sabtu 9 Desember 2023 pukul 22.00 WIB.

Manchester United punya bekal positif karena pada pekan sebelumnya menang atas Chelsea dengan skor 2-1 di Stadion Old Trafford, Kamis (7/12/2023) dini hari WIB via brace Scott McTominay (19', 69'). The Blues -julukan Chelsea- hanya mampu membalas satu gol via Cole Palmer (45').

Manchester United

Kemenangan atas Chelsea membuat Manchester United kini berada di peringkat 6 klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 dengan koleksi 27 poin dari 15 laga. Tim besutan Erik Ten Hag itu hanya terpaut 3 angka dari Manchester City yang menempati posisi 4 besar.

Situasi ini membuat Manchester United wajib menambah 3 poin saat melawan Bournemouth jika ingin menjaga asa untuk masuk 4 besar alias zona Liga Champions. Kans Setan Merah untuk mengalahkan tim tamu pun sangat terbuka lebar.

Selain berstatus sebagai tuan rumah, The Red Devils selalu menang atas The Cherries –julukan Bournemouth- secara beruntun dalam 3 pertemuan terakhir. Dalam 12 pertemuan head-to-head antara kedua tim, Manchester United menang 9 kali, kalah 2 kali dan seri 1 kali.

Kendati demikian, Manchester United tidak boleh meremehkan tim tamu. Sebab, Bournemouth telah mengalahkan Crystal Palace 2-0 dalam pertandingan terakhir mereka. Bournemouth pun berada di urutan ke-15 di klasemen dengan telah memenangkan tiga dari lima laga terakhir mereka.

