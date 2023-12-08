Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester United Sikat Chelsea 2-1, Erik ten Hag: Scott McTominay Harusnya Cetak Lebih dari 2 Gol!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |00:06 WIB
Manchester United Sikat Chelsea 2-1, Erik ten Hag: Scott McTominay Harusnya Cetak Lebih dari 2 Gol!
Scott McTominay jadi pahlawan kemenangan Manchester United atas Chelsea (Foto: Twitter/@ManUtd)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, memuji dua gol yang disarangkan Scott McTominay pada laga kontra Chelsea di pekan ke-15 Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, gelandang asal Skotlandia itu sebetulnya bisa mencetak lebih dari dua gol.

Duel Manchester United vs Chelsea itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Kamis 7 Desember 2023 dini hari WIB. Seluruh gol Iblis Merah disarangkan McTominay (19', 69'). Sementara itu tim tamu membalas sekali lewat Cole Palmer (45').

Tendangan mendatar Scott McTominay membuahkan gol pertama Manchester United ke gawang Chelsea (Foto: Reuters/Carl Recine)

Usai laga, ten Hag memuji habis-habisan performa McTominay. Bahkan menurutnya, gelandang berusia 26 tahun itu seharusnya bisa menambah golnya.

“Dia (McTominay) melakukannya dengan hebat. Dia punya peran penting untuk dimainkan. Dia pemain yang sangat bagus. Dia menghentikan Chelsea dengan Antony,” kata ten Hag dilansir dari BBC, Jumat (8/12/2023).

“Dalam penguasaan bola dia sangat dinamis. Dia mencetak dua gol dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol,” imbuh pria asal Belanda itu.

Meski berposisi gelandang bertahan, McTominay memang memiliki insting mencetak gol cukup baik. Tercatat dia sudah mengemas enam gol dalam 16 penampilannya bersama Man United di semua kompetisi musim ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/20/51/1658101/diananda-choirunisa-anak-dalam-kandungan-saya-bantu-raih-emas-di-sea-games-2025-naa.jpg
Diananda Choirunisa: Anak dalam Kandungan Saya Bantu Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/ketua_umum_noc_indonesia_raja_sapta_oktohari.jpg
NOC Indonesia Bidik Target Lebih Tinggi usai Merah Putih Banjir Prestasi di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement