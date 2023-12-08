Manchester United Sikat Chelsea 2-1, Erik ten Hag: Scott McTominay Harusnya Cetak Lebih dari 2 Gol!

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, memuji dua gol yang disarangkan Scott McTominay pada laga kontra Chelsea di pekan ke-15 Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, gelandang asal Skotlandia itu sebetulnya bisa mencetak lebih dari dua gol.

Duel Manchester United vs Chelsea itu berlangsung di Stadion Old Trafford, Kamis 7 Desember 2023 dini hari WIB. Seluruh gol Iblis Merah disarangkan McTominay (19', 69'). Sementara itu tim tamu membalas sekali lewat Cole Palmer (45').

Usai laga, ten Hag memuji habis-habisan performa McTominay. Bahkan menurutnya, gelandang berusia 26 tahun itu seharusnya bisa menambah golnya.

“Dia (McTominay) melakukannya dengan hebat. Dia punya peran penting untuk dimainkan. Dia pemain yang sangat bagus. Dia menghentikan Chelsea dengan Antony,” kata ten Hag dilansir dari BBC, Jumat (8/12/2023).

“Dalam penguasaan bola dia sangat dinamis. Dia mencetak dua gol dan seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol,” imbuh pria asal Belanda itu.

Meski berposisi gelandang bertahan, McTominay memang memiliki insting mencetak gol cukup baik. Tercatat dia sudah mengemas enam gol dalam 16 penampilannya bersama Man United di semua kompetisi musim ini.