Hasil Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: Brace Scott McTominay Hasilkan 3 Angka!

MANCHESTER - Hasil Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Old Trafford, Manchester, Kamis (7/12/2023) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Iblis Merah.

Dua gol kemenangan tuan rumah dicetak Scott McTominay 19', 69'). Sementara itu, satu gol Chelsea dihasilkan oleh Cole Palmer (45').

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan imbang sejak awal. Namun, Man United punya peluang untuk unggul cepat di menit keenam. Pelanggaran Enzo Fernandez terhadap Antony berbuah hadiah penalti. Sayangnya, eksekusi Bruno Fernandes bisa diselamatkan Robert Sanchez pada menit kesembilan.

Beruntung, selang 10 menit, McTominay mampu memecah kebuntuan. Tembakan keras pemain asal Skotlandia itu menyusuri tanah dan tak bisa diselamatkan oleh Sanchez. Man United unggul 1-0!

Setelah itu, sejumlah peluang didapat kedua kesebelasan. Namun, Chelsea bisa menyamakan kedudukan. Umpan matang Mykhailo Mudryk diselesaikan dengan tembakan oleh Palmer untuk menjebol gawang Andre Onana di menit ke-45.

Tambahan waktu hingga delapan menit diberikan wasit Chris Kavanagh. Sayangnya, skor 1-1 bertahan hingga rehat.