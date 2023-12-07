Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: Brace Scott McTominay Hasilkan 3 Angka!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |05:24 WIB
Hasil Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: <i>Brace</i> Scott McTominay Hasilkan 3 Angka!
Manchester United menang 2-1 atas Chelsea berkat dua gol Scott McTominay (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

MANCHESTER - Hasil Manchester United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Old Trafford, Manchester, Kamis (7/12/2023) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 2-1 untuk Iblis Merah.

Dua gol kemenangan tuan rumah dicetak Scott McTominay 19', 69'). Sementara itu, satu gol Chelsea dihasilkan oleh Cole Palmer (45').

Tendangan mendatar Scott McTominay membuahkan gol pertama Manchester United ke gawang Chelsea (Foto: Reuters/Carl Recine)

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan imbang sejak awal. Namun, Man United punya peluang untuk unggul cepat di menit keenam. Pelanggaran Enzo Fernandez terhadap Antony berbuah hadiah penalti. Sayangnya, eksekusi Bruno Fernandes bisa diselamatkan Robert Sanchez pada menit kesembilan.

Beruntung, selang 10 menit, McTominay mampu memecah kebuntuan. Tembakan keras pemain asal Skotlandia itu menyusuri tanah dan tak bisa diselamatkan oleh Sanchez. Man United unggul 1-0!

Setelah itu, sejumlah peluang didapat kedua kesebelasan. Namun, Chelsea bisa menyamakan kedudukan. Umpan matang Mykhailo Mudryk diselesaikan dengan tembakan oleh Palmer untuk menjebol gawang Andre Onana di menit ke-45.

Tambahan waktu hingga delapan menit diberikan wasit Chris Kavanagh. Sayangnya, skor 1-1 bertahan hingga rehat.

Halaman:
1 2
      
