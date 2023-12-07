Omongan Cristiano Ronaldo Terbukti Tepat soal Peraturan di Luar Nalar Erik Ten Hag dan Manchester United

OMONGAN Cristiano Ronaldo terbukti tepat soal peraturan di luar nalar Erik Ten Hag dan Manchester United. Hal itu terlihat dari kebijakan aneh yang diambil oleh manajemen Man United bersama Erik Ten Hag.

Seperti diketahui, Manchester United membuat heboh jagat sepakbola dunia karena kebijakan yang mereka buat. Dalam kebijakannya itu, Manchester United melakukan boikot kepada empat media asal Inggris, yakni Manchester Evening News, Mirror, ESPN, dan juga Sky Sports.

Alasan Man United melakukan boikot ini karena empat media kenamaan tersebut dianggap telah merilis berita seputar ruang ganti Setan Merah tanpa adanya izin dari pihak tim. Hal ini merujuk pada pemberitaan seputar para pemain yang perlahan mulai kehilangan kepercayaan kepada sosok Erik Ten Hag.

Dugaan yang muncul menyebut ada lebih dari separuh skuad Manchester United yang telah kehilangan kepercayaan kepada pelatih asal Belanda itu. Hal ini tidak lepas dari gagalnya Erik Ten Hag dalam memimpin tim untuk menuju performa yang jauh lebih baik.

Lebih dari itu, para pemain Man United juga merasa Erik Ten Hag bukanlah sosok pelatih yang tegas. Sebaliknya, Ten Hag dinilai sebagai pelatih yang sangat keras dan juga gila hormat.

Sebagai contoh, bagaimana Jadon Sancho yang dibekukan sejak Agustus 2023. Penyebabnya, dia dipaksa harus meminta maaf kepada Erik Ten Hag.

Kebijakan aneh Manchester United yang memboikot empat media untuk meliput mereka menarik perhatian jurnalis kenamaan Inggris, Piers Morgan. Melalui akun X pribadinya, Morgan menyayangkan sikap angkuh Erik Ten Hag.

Pria yang merupakan fans Arsenal itu bahkan mengajak para jurnalis dari media lain untuk balik memboikot Manchester United. Tak lupa, Morgan juga mengingatkan seluruh pencinta sepakbola bahwa apa yang dikatakan Cristiano Ronaldo dalam wawancara kontroversialnya adalah benar.

“INGAT: Segala hal yang disampaikan @Cristiano kepada saya setahun lalu tentang Manchester United dan Erik Ten Hag telah terbukti benar,” tulis Piers Morgan dalam unggahannya.