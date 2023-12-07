Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Anomali Manchester City yang Dikurung Permainan Aston Villa, Josep Guardiola Bahkan Kebingungan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |11:36 WIB
Anomali Manchester City yang Dikurung Permainan Aston Villa, Josep Guardiola Bahkan Kebingungan
Josep Guardiola heran dengan permainan Man City saat kalah 0-1 dari Aston Villa. (Foto: Reuters)
A
A
A

BIRMINGHAM – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola dibuat heran dengan penampilan timnya saat kalah 0-1 dari Aston Villa di pekan ke-15 Liga Inggris 2023-2024, pada Kamis (7/12/2023) dini hari WIB. Pasalnya tak seperti biasanya, Man City justru tak bisa menguasai pertandingan lantaran dikurung oleh tim tuan rumah.

Ya, Man City secara mengejutkan dipecundangi Aston Villa dengan skor tipis 0-1. Bermain di Villa Park, Birmingham, gol tunggal pada laga ini dicetak Leon Bailey (74’).

Menariknya, Man City sama sekali tak tampil dominan pada laga melawan Villa tersebut. Betapa tidak, pertahanan The Citizens -julukan Man City- digempur habis.

Aston Villa melepaskan hingga sebanyak 22 tembakan, dengan tujuh diantaranya tepat sasaran. Sementara Man City justru sangat inferior dengan hanya melepaskan dua tembakan.

Hal ini tentu merupakan anomali. Sebab Manchester Biru, dengan permainan khas Guardiola, terbiasa tampil dominan, terlebih menghadapi tim yang kurang diunggulkan.

Aston Villa vs Manchester City

Usai laga, Guardiola mengakui Aston Villa memang unggul segala-galanya ketimbang tim asuhannya. Pelatih asal Spanyol itu pun amat kecewa dengan kualitas umpan anak asuhnya.

Halaman:
1 2
      
