HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Liga Inggris 2023-2024 Semalam: Sheffield United vs Liverpool 0-2 hingga Manchester United vs Chelsea 2-1!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |06:06 WIB
Hasil Liga Inggris 2023-2024 Semalam: Sheffield United vs Liverpool 0-2 hingga Manchester United vs Chelsea 2-1!
Manchester United menang 2-1 atas Chelsea pada Liga Inggris 2023-2024 semalam (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

HASIL Liga Inggris 2023-2024 semalam akan diulas Okezone. Dari enam pertandingan pekan ke-15 yang digelar pada Kamis (7/12/2023) dini hari WIB tadi, di antaranya Sheffield United vs Liverpool 0-2 hingga Manchester United vs Chelsea 2-1!

The Reds -julukan Liverpool- berhasil mencuri tiga poin dari markas Sheffield United di Stadion Bramall Lane. Dua gol kemenangan bagi pasukan Jurgen Klopp itu masing-masing dicetak oleh Virgil van Dijk (37') dan Dominik Szoboszlai (90+4').

Dominik Szoboszlai menggandakan keunggulan Liverpool 2-0 atas Sheffield United (Foto: Reuters/Lee Smith)

Wajar saja Liverpool menang karena hanya melawan tim juru kunci. Tercatat, The Reds dominan sejak awal pertandingan hingga menguasai bola sebanyak 77%. Darwin Nunez cs membuat 15 percobaan dengan delapan di antaranya tepat sasaran.

Kemenangan atas Sheffield United membuat Liverpool menempel ketat Arsenal yang memuncaki klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. The Reds berada di posisi kedua dengan koleksi 34 poin, atau selisih dua angka dari The Gunners -julukan Arsenal.

Di laga lainnya, Manchester United berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 2-1. Pertandingan kedua tim raksasa Inggris itu digelar di Stadion Old Trafford, Manchester, Kamis (7/12/2023) dini hari WIB.

Gol-gol kemenangan Setan Merah -julukan Manchester United- diciptakan oleh brace Scott McTominay 19', 69'). Sementara itu, The Blues -julukan Chelsea- hanya mampu membalas satu gol yang dihasilkan oleh Cole Palmer (45').

Halaman:
1 2
      
