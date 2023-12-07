Hasil Sheffield United vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Menang 2-0, The Reds Dekati Arsenal

SHEFFIELD - Hasil Sheffield United vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Bramall Lane, Kamis (7/12/2023) dini hari WIB itu berakhir dengan skor 2-0 untuk The Reds.

Dua gol bagi tim tamu dicetak oleh Virgil van Dijk (37') dan Dominik Szoboszlai (90+4'). Hasil itu membawa Liverpool mendekati Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024 dengan nilai 34 atau selisih dua poin.

Jalannya Pertandingan

Bermain melawan tim juru kunci, Liverpool sungguh dominan sejak awal. Selama 90 menit, mereka tercatat menguasai bola sebanyak 77%. Bahkan, tim tamu membuat 15 percobaan dengan delapan di antaranya tepat sasaran.

Akan tetapi, peluang pertama baru diperoleh di menit ke-10. Operan Luis Diaz bisa diterima Mohamed Salah dengan baik, sayangnya bola sepakannya melambung!

Selang dua menit, Sheffield sempat mengancam lewat kaki James McAtee. Beruntung, Caoimhin Kelleher bisa mengamankan bola. Sejumlah peluang kemudian didapat Liverpool, tetapi gol baru tiba di menit ke-37.

Lewat situasi sepak pojok, Trent Alexander-Arnold mengirim umpan matang ke tengah kotak penalti. Van Dijk dengan manis menyelesaikan operan itu dengan tembakan yang tak bisa dibendung Wes Foderingham. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.