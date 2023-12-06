Pelatih Newcastle United Angkat Bicara soal Isu Rekrut David De Gea

LIVERPOOL – Pelatih Newcastle United, Eddie Howe, angkat bicara soal isu rekrut David De Gea. Kabarnya David De Gea akan merapat pada bursa transfer Januari 2024.

Tetapi, Howe menegaskan tak ingin membeli kiper baru. Dia justru akan memberikan kesempatan bagi penjaga gawang cadangan yang dimilikinya.

Seperti diketahui, The Magpies -julukan Newscastle United- kehilangan penjaga gawang utama mereka, Nick Pope, saat mengalahkan Manchester United pada akhir pekan lalu. Sang kiper menderita cedera bahu yang membuatnya diperkirakan absen hingga empat bulan.

Absennya Pope jelas menjadi kerugian besar untuk Miguel Almiron dan kolega. Sebab, dia memiliki peran vital di bawah mistar gawang Newcastle sehingga posisinya tak tergantikan selama musim ini baik di Liga Inggris maupun Liga Champions 2023-2024.

Oleh karena itu, banyak media Inggris melaporkan bahwa Eddie Howe ingin merekrut kiper kelas dunia untuk menambal absennya kiper asal Inggris itu. Nama De Gea pun santer dikabarkan bakal segera merapat ke St James Park karena kualitasnya yang tak usah diragukan lagi.

Terlebih, David De Gea saat ini berstatus bebas transfer. Alhasil, Newcastle United tak perlu mengeluarkan biaya untuk mendatangkannya.

Akan tetapi, Howe blak-blakan menepis kabar perekrutan De Gea. Menurutnya, absennya Pope, justru menjadi kesempatan emas bagi para kiper cadangan Newcastle untuk membuktikan diri di tim utama.