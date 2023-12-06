Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Pelatih Newcastle United Angkat Bicara soal Isu Rekrut David De Gea

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:35 WIB
Pelatih Newcastle United Angkat Bicara soal Isu Rekrut David De Gea
David de Gea kala membela Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Pelatih Newcastle United, Eddie Howe, angkat bicara soal isu rekrut David De Gea. Kabarnya David De Gea akan merapat pada bursa transfer Januari 2024.

Tetapi, Howe menegaskan tak ingin membeli kiper baru. Dia justru akan memberikan kesempatan bagi penjaga gawang cadangan yang dimilikinya.

David de Gea

Seperti diketahui, The Magpies -julukan Newscastle United- kehilangan penjaga gawang utama mereka, Nick Pope, saat mengalahkan Manchester United pada akhir pekan lalu. Sang kiper menderita cedera bahu yang membuatnya diperkirakan absen hingga empat bulan.

Absennya Pope jelas menjadi kerugian besar untuk Miguel Almiron dan kolega. Sebab, dia memiliki peran vital di bawah mistar gawang Newcastle sehingga posisinya tak tergantikan selama musim ini baik di Liga Inggris maupun Liga Champions 2023-2024.

Oleh karena itu, banyak media Inggris melaporkan bahwa Eddie Howe ingin merekrut kiper kelas dunia untuk menambal absennya kiper asal Inggris itu. Nama De Gea pun santer dikabarkan bakal segera merapat ke St James Park karena kualitasnya yang tak usah diragukan lagi.

Terlebih, David De Gea saat ini berstatus bebas transfer. Alhasil, Newcastle United tak perlu mengeluarkan biaya untuk mendatangkannya.

Akan tetapi, Howe blak-blakan menepis kabar perekrutan De Gea. Menurutnya, absennya Pope, justru menjadi kesempatan emas bagi para kiper cadangan Newcastle untuk membuktikan diri di tim utama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/19/11/1657915/bundesliga-matchday-15-akhir-pekan-ini-jadwal-tayang-dan-link-streaming-di-vision-lei.webp
Bundesliga Matchday 15 Akhir Pekan Ini: Jadwal Tayang dan Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/19/timnas_basket_putra_indonesia_foto_ig_at_perbasi.jpg
Timnas Basket Indonesia Amankan Perunggu SEA Games 2025 usai Libas Malaysia 80-68
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement