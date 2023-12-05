Kehilangan Nick Pope, Newcastle United Bakal Gaet David De Gea?

KEHILANGAN Nick Pope, Newcastle United dikabarkan bakal gaet David De Gea menurut warta dari Daily Mail. Eks kiper Manchester United itu masih menganggur hingga kini.

The Magpies – julukan Newcastle – kehilangan Nick Pope akibat cedera bahu. Hal ini membuat sang penjaga gawang harus menepi selama beberapa waktu ke depan.

Cedera bahu itu dialaminya saat berhadapan melawan Man United akhir pekan lalu. Digelar di Stadion St James' Park, Newcastle menang tipis 1-0.

David De Gea pun muncul sebagai opsi paling pas untuk menambal kekurangan The Magpies tersebut. Terlebih saat ini kiper 33 tahun itu juga masih berstatus tanpa klub.

BACA JUGA: Alasan De Gea Ogah Reuni Bareng Cristiano Ronaldo dan Memilih Bermain Bersama Lionel Messi

Dia meninggalkan Man United pada Juli lalu. Posisinya digantikan oleh Andre Onana di bawah kepemimpinan Erik Ten Hag saat ini.